Vine encabeza el festival del UAE y es nuevo líder del Down Under

Redacción deportes, 22 ene (EFE).- El australiano Jay Vine encabezó junto al ecuatoriano Jhonatan Narváez el dominio del UAE en la segunda etapa del Tour Down Under, una jornada de montaña disputada entre Norwood y Uraidla, de 148.1 kilómetros, que dejó a ambos al frente de la general, ya con más de 1 minuto sobre el tercer clasificado.

El UAE se lució en la subida final a Corkscrew Road (2,4 km al 9,4%), con Jay Vine y Jhonatan Narváez como protagonistas estelares, capaces de atacar a los rivales para llegar juntos a la meta. Con un tiempo de 3h.36.42, a una media de 41 km/hora, aventajaron en 58 segundos a un grupo perseguidor con el suizo Mauro Schmid (Jayco) y el eritro Natnael Tesfatsion (Movistar) entre ellos.

Con esta victoria, Jay Vine (Townsville, 30 años), ganador de 4 etapas en la Vuelta y 2 veces rey de la montaña, también se alza con el maillot ocre de líder, 6 segundos por delante de Narváez y 1.05 sobre Schmid.

La etapa se animó con una fuga de 7 corredores, nada peligrosos para la general: Urianstad (Uno-X Mobility), Joel Suter (Tudor), Fran Miholjevic (Bahrain), Jensen Plowright (Alpecin), Reinderink (Soudal Quick-Step), Ingebrigsten (Uno-X Mobility) y Stevenson (Australia). Un grupo que se entendió a la perfección hasta los momentos cruciales del final de etapa, cuando el pelotón despertó con ataques de los favoritos.

Antes de la segunda subida a Corkscrew (2,4 km al 9,4%), el ritmo marcado por el UAE hizo estragos y fueron cayendo los fugados, y también el líder Tobias Lund Andresen (Decathlon), así como otro de los favoritos, Luke Plapp (Jayco Alula).

El trabajo de Adam Yates (UAE) desbrozó el camino. El británico hizo de lanzadera para el ataque a dúo de Jay Vine y Jhonatan Narváez a 13 kilómetros de meta.

La diferencia se abrió, Vine tiró del ecuatoriano, y, entre los 2, con 1 minuto de ventaja, pudieron hacer inútil el trabajo del grupo perseguidor, donde estaban Mauro Schmid, tercero, Andreas Kron y Filippo Zana.

La tercera etapa se presume interesante, con un perfil de media montaña entre Henley Beach y Nairne, de 140.8 kilómetros. Solo 2 cotas puntuables, pero las subidas y bajadas serán constantes. El pelotón deberá superar el puerto de primera de Wickham (2,9 al 7 por ciento) y y Mount Barke, de tercera (1,1 km al 4,3). El final escarpado aportará alicientes. EFE

EFE

