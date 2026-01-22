Espana agencias

Un libro recopila el amplio epistolario entre Zuloaga y Manuel de Falla

Guardar

Granada, 22 ene (EFE).- La amistad entre el pintor Ignacio Zuloaga y el compositor Manuel de Falla, fuente de inspiración para ambos, generó una interesante e ingente correspondencia que ha sido recopilada en un libro que plasma la relación entre el artista plástico y el músico, en un periodo que la obra marca entre 1913 y 1946.

Coeditada por la Universidad de Granada y la Fundación Archivo Manuel de Falla, la obra incluye un estudio preliminar de José Vallejo que ha visto la luz tras once años de labor, informa la fundación.

Según los directores del proyecto de investigación, los musicólogos Antonio Martín Moreno y Joaquín López González, el libro recopila la voluminosa cantidad de correspondencia entre ambos, que supera los 20.000 documentos, lo que ha supuesto un laborioso trabajo de digitalización y transcripción en el que se aprecia, dicen, la dedicación de Falla a sus relaciones personales y artísticas.

La obra abre las puertas a la celebración del 150 aniversario del nacimiento del compositor y el octogésimo del fallecimiento tanto de Falla como de Zuloaga, según el director de proyectos del Archivo Manuel de Falla, Álvaro Flores.

Los documentos trabajados en el volumen proceden tanto del Archivo Manuel de Falla como de la Fundación Zuloaga de Zumaya, así como del Museu de la Música de Barcelona y del Ayuntamiento de Granada.

La investigación ha favorecido la identificación de multitud de personas y de situaciones hasta ahora desconocidas en la biografía da ambos creadores, señala la fundación.

Vallejo, autor del estudio preliminar, ha resaltado la "apabullante" riqueza del Archivo Manuel de Falla, que considera, más allá de su interés musicológico, "un gran depósito documental de España y de las artes".

 La relación personal entre Falla (Cádiz, 1876 - Argentina, 1946) y Zuloaga (Eibar, 1870 - Madrid, 1945) fue propiciada en primera instancia por la 'moda española' que el pintor reflejó en sus retratos a damas de la nobleza y la burguesía parisina.

"Fueron dos íntimos amigos que compartieron iniciativas profesionales e inquietudes y sentimientos personales", ha explicado.

La amistad de ambos estuvo marcada por mutuas influencias y encuentros en París, Madrid y Granada que fraguó en el proyecto conjunto de la escenografía de 'El retablo de maese Pedro' (1928), en el que Zuloaga creó los decorados y marionetas para la música de Falla.

Este epistolario sigue a los de Leopoldo Matos, María Lejárraga, Wanda Landowska y al que mostró las relaciones del compositor con quienes cuidaron su salud.

También está en preparación el de Felipe Pedrell e Higinio Anglès, que podría editarse el próximo mes de abril, según Joaquín López. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Illa sale de la UCI tras pasar una buena noche y evolucionar favorablemente

Infobae

De la LEB Oro a la élite: Burgos y Lleida estrenarán su rivalidad en la ACB

Infobae

La Guardia Civil concluye la inspección de los coches 7 y 8 descarrilados del tren Iryo

Infobae

Loiodice: "El resultado en Santander fue muy duro, pero el equipo mostró identidad"

Infobae

El Costa del Sol se juega en Serbia a doble partido un billete para los cuartos de final

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: siguen las labores de búsqueda de dos desaparecidos en Córdoba y la suspensión del servicio en Cataluña

Donald Trump vuelve a señalar a España por el gasto en defensa: “Es un aprovechado”

La CIAF denunció en 2024 la “falta de cultura de seguridad” en el sector tras un descarrilamiento que se produjo en un tramo de vía sobre el cual un maquinista acababa de advertir

La jueza envía al banquillo al Real Madrid y a la mano derecha de Florentino Pérez por los conciertos en el Santiago Bernabéu

La Policía Nacional rescata en 72 horas a un hombre que fue secuestrado por la mafia sueca tras no querer pagar el rescate de sus perros

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 enero

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate