Un libro recopila el amplio epistolario entre Zuloaga y Manuel de Falla

Granada, 22 ene (EFE).- La amistad entre el pintor Ignacio Zuloaga y el compositor Manuel de Falla, fuente de inspiración para ambos, generó una interesante e ingente correspondencia que ha sido recopilada en un libro que plasma la relación entre el artista plástico y el músico, en un periodo que la obra marca entre 1913 y 1946.

Coeditada por la Universidad de Granada y la Fundación Archivo Manuel de Falla, la obra incluye un estudio preliminar de José Vallejo que ha visto la luz tras once años de labor, informa la fundación.

Según los directores del proyecto de investigación, los musicólogos Antonio Martín Moreno y Joaquín López González, el libro recopila la voluminosa cantidad de correspondencia entre ambos, que supera los 20.000 documentos, lo que ha supuesto un laborioso trabajo de digitalización y transcripción en el que se aprecia, dicen, la dedicación de Falla a sus relaciones personales y artísticas.

La obra abre las puertas a la celebración del 150 aniversario del nacimiento del compositor y el octogésimo del fallecimiento tanto de Falla como de Zuloaga, según el director de proyectos del Archivo Manuel de Falla, Álvaro Flores.

Los documentos trabajados en el volumen proceden tanto del Archivo Manuel de Falla como de la Fundación Zuloaga de Zumaya, así como del Museu de la Música de Barcelona y del Ayuntamiento de Granada.

La investigación ha favorecido la identificación de multitud de personas y de situaciones hasta ahora desconocidas en la biografía da ambos creadores, señala la fundación.

Vallejo, autor del estudio preliminar, ha resaltado la "apabullante" riqueza del Archivo Manuel de Falla, que considera, más allá de su interés musicológico, "un gran depósito documental de España y de las artes".

La relación personal entre Falla (Cádiz, 1876 - Argentina, 1946) y Zuloaga (Eibar, 1870 - Madrid, 1945) fue propiciada en primera instancia por la 'moda española' que el pintor reflejó en sus retratos a damas de la nobleza y la burguesía parisina.

"Fueron dos íntimos amigos que compartieron iniciativas profesionales e inquietudes y sentimientos personales", ha explicado.

La amistad de ambos estuvo marcada por mutuas influencias y encuentros en París, Madrid y Granada que fraguó en el proyecto conjunto de la escenografía de 'El retablo de maese Pedro' (1928), en el que Zuloaga creó los decorados y marionetas para la música de Falla.

Este epistolario sigue a los de Leopoldo Matos, María Lejárraga, Wanda Landowska y al que mostró las relaciones del compositor con quienes cuidaron su salud.

También está en preparación el de Felipe Pedrell e Higinio Anglès, que podría editarse el próximo mes de abril, según Joaquín López. EFE