Espana agencias

Ubisoft se hunde en bolsa más del 30 % por la anulación de 6 juegos y su reorganización

Guardar

París, 22 ene (EFECOM).- El grupo francés Ubisoft se hundía este jueves en la Bolsa de París, con caídas superiores al 30 % en los primeros minutos de cotización, después del anuncio de "una gran reforma de su organización, de su modelo operativo y de su cartera", con el abandono de seis juegos de vídeo.

Las acciones de Ubisoft comenzaron la sesión a 5,26 euros, frente a los 6,628 del cierre del miércoles, y ese descenso, ya superior al 20 %, se fue agravando en los siguientes minutos.

Una hora después del inicio de las negociaciones, la empresa perdía más del 33 %, cuando sus títulos cotizaban a 4,43 euros, desplome que se mantuvo en la siguiente. En ese momento ya había cambiado de manos más del 2,25 % del capital.

Ubisoft ha sufrido fuertes altibajos en bolsa en las últimas semanas y en los últimos meses.

El de este jueves está directamente relacionado con un comunicado publicado el miércoles a última hora, en el que anunciaba en particular la anulación de seis juegos de vídeo y el aplazamiento de otros siete.

Todo eso en un contexto de pérdidas operativas que ahora estima en unos 1.000 millones de euros para el ejercicio 2025-2026, peores que las anticipadas hasta ahora, con un flujo de caja negativo de entre 400 y 500 millones de euros.

En su comunicado del miércoles, Ubisoft, además, abandona las previsiones que había hecho para el próximo ejercicio 2026-2027 y dice que las actualizará en mayo. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El FC Andorra rompe la cesión de Antal Yaakobishvili con el Girona

Infobae

Ayuso exige que no impere "ley del silencio" en Adamuz y ve que Gobierno necesita "ganar tiempo y buscar culpables"

Ayuso exige que no impere

El Eldense ficha al defensa colombiano Óscar Vega, que fue internacional de fútbol sala

Infobae

Puente ve "intransferible" la red de Rodalies a la Generalitat: "Estaríamos troceando algo que interconecta a todos"

Puente ve "intransferible" la red

La seguridad en infraestructuras de tren mejoraría con algoritmos de IA, según Siemens

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

Óscar Puente afirma que “sería raro” que el accidente de Adamuz fuese por un fallo del Iryo y “posible” que se debiera a la vía: “Es un tren nuevo y la vía es una vía renovada”

Adif levanta todas las limitaciones de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo en seis puntos: nuevas denuncias de maquinistas por vibraciones

¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

El Supremo obliga a Mapfre a indemnizar a un camionero por el robo de su mercancía: la cláusula sobre vigilancia “estaba en minúsculas”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate