Tres heridos leves al chocar un tren contra una grúa en Cartagena (Murcia)

Cartagena (Murcia), 22 ene (EFE).- Tres personas han resultado heridas este jueves de carácter leve al chocar un tren contra una grúa en Cartagena, según han informado a EFE fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El accidente se ha producido a las 12,04 horas cuando el tren de vía estrecha que cubre la línea Cartagena-Los Nietos ha impactado contra el brazo de una grúa ajena a la infraestructura ferroviaria, según Adif.

El tren, que no descarriló ni volcó a consecuencia del impacto, salió a las 11,40 horas de Cartagena con 15 viajeros y previsión de llegada a las 12,15 horas a la pedanía de Los Nietos.

El accidente ha ocurrido entre la diputación cartagenera de Alumbres y la población unionense de La Esperanza, y ha sido notificado al 112 por el centro de mando de Renfe.

Hasta el lugar han sido movilizados efectivos del parque municipal de bomberos, voluntarios de Protección Civil, agentes de la Guardia Civil y sanitarios del 061, que han atendido a tres personas por contusiones.

El administrador ferroviario Adif ha informado de que el tráfico se encuentra interrumpido en ese punto de la línea y se habilitará un transporte alternativo para los viajeros.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, preguntada por el accidente en la feria internacional de turismo Fitur que se celebra esta semana en Madrid, ha señalado que el tren rozó a su paso con el brazo articulado de un camión grúa, sin que llegara a descarrilar. EFE

(foto)