Torres (BBVA) cree que la normalización en Venezuela brindará buenas oportunidades

Davos (Suiza), 22 ene (EFECOM).- El presidente del BBVA, Carlos Torres, se ha mostrado esperanzado en que la situación en Venezuela se normalice, lo que, en su opinión, brindará buenas oportunidades para todos.

Así lo ha asegurado Torres en una entrevista en la CNBC, en Davos, en la que ha sido preguntado por Venezuela, después de que Estados Unidos capturara al expresidente del país Nicolás Maduro.

El BBVA, ha recordado Torres, lleva presente en Venezuela desde hace casi treinta años, y es la única entidad extranjera en el país. "Somos un banco grande", y "somos un actor bastante relevante", ha dicho.

El presidente del BBVA ha asegurado que ahora se abre una ventana de oportunidad, y aunque hay que ser "cautos", ya que hay "mucha incertidumbre", miran el futuro "con esperanza de que el país se normalice, lo que generará buenas oportunidades para todos en Venezuela, con más prosperidad a medida que lleguen inversiones".

Pese a ello, ha dicho que hay que tener "paciencia", ya que llevará tiempo y "sin duda también será una buena oportunidad para BBVA".

Asimismo, Torres ha considerado que podría haber una reactivación bastante rápida de las inversiones por parte de las empresas que ya están presentes en Venezuela, aunque ha insistido en que para ver un impulso significativo, hay que tener paciencia.

En su opinión, las condiciones deben mejorar y la incertidumbre debe disminuir antes de que otras empresas se animen a entrar en el país.

En la actualidad, ha explicado, la situación es de normalidad, algo que es positivo. "El banco está operando con normalidad, y nosotros afrontamos esta etapa con esperanza".

Por otro lado, Torres ha sido preguntado por las tensiones geopolíticas, y ha asegurado que el diagnóstico en Europa es "claro", y que el Viejo Continente debe avanzar para financiar las inversiones que necesita para seguir siendo competitivo.

"Necesitamos muchas inversiones en infraestructuras, en energía, y también en defensa. Y para eso hacen falta reformas", ha dicho Torres, para quien hay que pensar más en clave continental que en las políticas de gobiernos nacionales o intereses de corto plazo.

Respecto a los planes del banco tras el fracaso de la opa lanzada por el BBVA, Torres ha insistido en que la entidad tiene el foco puesto en la ejecución de su plan estratégico, y en sus planes de crecimiento orgánico.

Asimismo, ha indicado que el banco sigue abogando por entrar en nuevos mercados europeos de forma digital, como ya hizo en Italia, o recientemente en Alemania. EFECOM

