Espana agencias

Tom Pidcock, campeón olímpico y del mundo de MTB, correrá la Clásica Jaén Paraíso Interior

Guardar

Jaén, 22 ene (EFE).- La Clásica Jaén Paraíso Interior, que se disputará el próximo lunes 16 de febrero con 169 kilómetros de recorrido, tras anunciar la presencia de formaciones de primer nivel como UAE Team Emirates, Red Bull/Bora/Hansgrohe, Soudal Quick/Step -que alineará a Mikel Landa- y Bahrain Victorious, comunicó este jueves la participación del Pinarello-Q36.5, que acudirá liderado por el británico Tom Pidcock.

“Que Tom Pidcock acuda a nuestra carrera es una gran ilusión”, señaló su organizador, Pascual Momparler, quien subrayó que contar con un campeón olímpico y mundial "refrenda el prestigio de la Clásica Jaén Paraíso Interior y confirma el crecimiento de una carrera que hace apenas cinco años no podía imaginar un cartel de este nivel".

Nacido en Leeds en 1999, Tom Pidcock conquistó el oro olímpico en bicicleta de montaña (MTB) en Tokio, varios títulos mundiales de bicicleta de montaña y el maillot arcoíris de ciclocross, demostrando su versatilidad.

En carretera, forjó su palmarés con el Ineos Grenadiers, con el que logró una victoria de etapa en el Tour de Francia en Alpe d’Huez, además de triunfos en clásicas de prestigio como la Amstel Gold Race y la Strade Bianche.

En su nueva etapa con el Pinarello-Q36.5, Pidcock se ha convertido en el gran referente del equipo suizo. En la última temporada sumó cinco victorias, firmó actuaciones de alto nivel y alcanzó el mayor hito del conjunto en 2025: el podio de la Vuelta a España, compartido con Jonas Vingegaard y João Almeida. EFE

jmd/agr/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Arcano Partners dice que hay un enorme riesgo geopolítico y que el mercado va "a su aire"

Infobae

El fundador de Civitatis se convierte este jueves en el segundo turista espacial español

Infobae

Tres heridos leves al chocar un tren contra una grúa en Cartagena (Murcia)

Infobae

Reanudada la circulación de la línea Cartagena-Los Nietos tras el accidente de las 12:05

Infobae

Vox no irá al homenaje de Estado a las víctimas para no "blanquear" la gestión de Sánchez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: cinco heridos leves por el choque de un tren contra una grúa en Cartagena

El PP gana las elecciones en Aragón sin mayoría, el PSOE repite un desastre electoral y Vox continúa catapultado, según el CIS

Donald Trump vuelve a señalar a España por el gasto en defensa y le acusa de ser “un aprovechado”: “Vamos a tener que hablar”

La CIAF denunció en 2024 la “falta de cultura de seguridad” en el sector tras un descarrilamiento que se produjo en un tramo de vía sobre el cual un maquinista acababa de advertir

La jueza envía al banquillo al Real Madrid y a la mano derecha de Florentino Pérez por los conciertos en el Santiago Bernabéu

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 enero

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate