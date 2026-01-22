Tom Pidcock, campeón olímpico y del mundo de MTB, correrá la Clásica Jaén Paraíso Interior

Jaén, 22 ene (EFE).- La Clásica Jaén Paraíso Interior, que se disputará el próximo lunes 16 de febrero con 169 kilómetros de recorrido, tras anunciar la presencia de formaciones de primer nivel como UAE Team Emirates, Red Bull/Bora/Hansgrohe, Soudal Quick/Step -que alineará a Mikel Landa- y Bahrain Victorious, comunicó este jueves la participación del Pinarello-Q36.5, que acudirá liderado por el británico Tom Pidcock.

“Que Tom Pidcock acuda a nuestra carrera es una gran ilusión”, señaló su organizador, Pascual Momparler, quien subrayó que contar con un campeón olímpico y mundial "refrenda el prestigio de la Clásica Jaén Paraíso Interior y confirma el crecimiento de una carrera que hace apenas cinco años no podía imaginar un cartel de este nivel".

Nacido en Leeds en 1999, Tom Pidcock conquistó el oro olímpico en bicicleta de montaña (MTB) en Tokio, varios títulos mundiales de bicicleta de montaña y el maillot arcoíris de ciclocross, demostrando su versatilidad.

En carretera, forjó su palmarés con el Ineos Grenadiers, con el que logró una victoria de etapa en el Tour de Francia en Alpe d’Huez, además de triunfos en clásicas de prestigio como la Amstel Gold Race y la Strade Bianche.

En su nueva etapa con el Pinarello-Q36.5, Pidcock se ha convertido en el gran referente del equipo suizo. En la última temporada sumó cinco victorias, firmó actuaciones de alto nivel y alcanzó el mayor hito del conjunto en 2025: el podio de la Vuelta a España, compartido con Jonas Vingegaard y João Almeida. EFE

jmd/agr/jpd