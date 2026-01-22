Temas del día de EFE Economía del de enero de 2026

FITUR 2026

Madrid - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, hace este viernes balance de la edición de Fitur 2026, en su última jornada para profesionales y en la que se celebra la primera Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, organizada en colaboración con la Agencia EFE y en la que participan representantes del sector y organismos de República Dominicana, España, Brasil, Portugal y México.

SEGURIDAD FERROVIARIA

Madrid/Barcelona/Adamuz (Córdoba) - Las labores para retirar los vagones de los dos trenes accidentados el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) prosiguen este viernes, al tiempo que está previsto que, tras los compromisos de Adif, en Cataluña se reanude paulatinamente su servicio de Rodalies afectado por el accidente de Gelida.

FORO DAVOS

Davos (Suiza) - Las presidentas del BCE, Christine Lagarde, y de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, exponen este viernes las perspectivas económicas para 2026, en la última jornada del Foro de Davos.

EEUU CHINA

Pekín/Washington- El Departamento de Justicia de Estados Unidos podría suspender este viernes las operaciones de la red social TikTok en este país si no se ha constituido antes una nueva empresa lo suficientemente desligada de su matriz, la china ByteDance, tal y como establece una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2024.

UE MERCOSUR

Madrid - El freno del Parlamento Europeo al acuerdo con el bloque Mercosur y el cercano pacto con la India hacen girar las perspectivas comerciales de la Unión Europea (UE), aunque para la agroalimentación española hay una gran diferencia entre los dos mercados, tanto en las amenazas como en las oportunidades.

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023268962)

Zaragoza/Mérida - Los agricultores y ganaderos de Extremadura y Aragón vuelven a sacar los tractores a las calles, en el caso aragonés en plena campaña de las elecciones autonómicas del 8 de febrero, para protestar contra el tratado de Mercosur, la reforma de la PAC y la reducción del presupuesto europeo para el sector.

JAPÓN TIPOS

Tokio - El Banco de Japón (BoJ) comunica este viernes su decisión respecto a los tipos de interés, después de que en diciembre pasado subiera al 0,75 % las tasas de referencia a corto plazo, el nivel más alto en tres décadas en el país asiático.

- Se publica la inflación de Japón de diciembre y todo 2025.

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - La bolsa española podría terminar su primera semana en pérdidas desde finales de noviembre tras la recogida de beneficios tras los máximos históricos registrados previamente por la inestabilidad política y comercial generada por las intenciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de apropiarse Groenlandia.

AGENDA INFORMATIVA:

Zaragoza.- AGRICULTURA PROTESTAS.- Tractoradas hasta el centro de Zaragoza y manifestación a pie hasta el departamento de Agricultura y la Delegación del Gobierno convocada por los agricultores aragoneses. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Mérida.- Las tres organizaciones agrarias representativas de Extremadura -Asaja-La Unión y UPA-UCE- vuelven a sacar una semana después sus tractores a la carreteras para protestar contra decisiones políticas como el acuerdo de Mercosur o la reforma de la PAC y el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. (Texto)

09:00h.- Madrid.- FITUR 2026.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, atiende a los medios de comunicación para hacer balance de Fitur. Stand de Turespaña en Fitur.

10:00h.- Madrid.- UE ACTIVIDAD.- S&P Global publica el Flash PMI de actividad total de la Eurozona de enero. (Texto)

10:00h.- Madrid.- COMERCIO ELECTRÓNICO.- Anged, la patronal de la distribución, organiza una jornada sobre plataformas de comercio electrónico procedentes de países terceros, en la que se debaten temas como la seguridad de los productos, la protección de los consumidores y el cumplimiento efectivo de las normas de competencia. Sede de las Instituciones Europeas en España (Paseo de la Castellana, 46 – Madrid). (Texto)

10:30h.- Madrid.- LEAPMOTOR RESULTADOS.- Leapmotor España presenta en un desayuno de prensa los resultados obtenidos por esta marca de origen chino, respaldada por Stellantis, así como sus perspectivas para 2026. Hotel Only You Atocha, Paseo de la Infanta Isabel, 13.

10:30h.- Madrid.- ABSENTISMO LABORAL.- La directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos, participa en una jornada sobre el absentismo laboral organizada en el Congreso por la patronal de empresas de limpieza ASPEL. Congreso. (Texto)

10:30h.- Madrid.- FITUR 2026.- Primera Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, organizada en colaboración con la Agencia EFE en el marco de FITUR, con profesionales y líderes del sector turístico, entre ellos representantes de organismos de República Dominicana, España, Brasil, Portugal y México.

10:30h.- Madrid.- FITUR 2026.- La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, y el director general de Turespaña, Miguel Sanz, presentan las últimas novedades del Parador de Ibiza. Estand de Paradores en FITUR (Pabellón 10, C03)

12:00h.- Madrid.- FITUR 2026.- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita la Feria Internacional de Turismo, y atenderá a los medios en el stand de Paradores.

12:00h.- Madrid.- CONGRESO TECNOLOGÍA.- El director de Políticas Públicas de Meta España y Portugal., José Luis Zimmermann, comparece en la Comisión de Economía del Congreso para informar del proyecto de ley por el que se modifican diversas disposiciones legales para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación. Congreso.

16:00h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- La gestora Júpiter presenta las perspectivas de mercados para 2026 y la estrategia apoyada en los rápidos avances de los procesos de inversión liderados por la inteligencia artificial (IA). Videoconferencia.

Europa

Belgrado.- SERBIA EEUU RUSIA.- Vence hoy la licencia temporal concedida de Estados Unidos para la petrolera serbia NIS, controlada por empresas rusas. El Gobierno serbio espera que para entonces se haya logrado un acuerdo sobre la venta de las acciones rusas a la húngara MOL u otra empresa. (Texto)

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- Última jornada de las reuniones y debates del Foro Económico Mundial (FEM). Centro de Congresos de Davos.

11:00h.- Davos.- FORO DAVOS.- La presidenta del BCE, Christine Lagarde , la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, la presidenta de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, y el ministro de Finanzas saudí, Mohammed Al-Jadaan, exponen las perspectivas económicas para 2026.

09:00h.- Bruselas.- BOLSA ÁMSTERDAM.- El grupo checo CSG, uno de los fabricantes de armamento de mayor crecimiento en Europa, sale a bolsa este viernes en Ámsterdam mediante una oferta pública inicial (OPI), en lo que se prevé como uno de los mayores estrenos bursátiles del sector. (Texto)

14:30h.- Londres.- OMI INFORME.- El secretario general de la Organización Marítima Internacional (IMO, siglas en inglés), el panameño Arsenio Domínguez, presenta el informe anual del organismo. Side de IMO. 4 Enbankment, Londres SE1 7SR (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Washington.- EEUU CHINA.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos podría suspender hoy las operaciones de TikTok en EE.UU. si no se ha constituido antes una nueva empresa lo suficientemente desligada de su matriz, la china ByteDance, tal y como establece una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2024.

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ AEROLÍNEAS.- La aerolínea de bandera panameña Copa Airlines anuncia el ganador del concurso "El avión de la Sele", para diseñar la imagen de la aeronave que acompañará a la selección de Panamá rumbo al Mundial 2026. (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de México de México difunde los datos de la actividad económica (IGAE) de noviembre, tras un aumento de 1,7 % en octubre. (Texto) (Foto)

Asia

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- El Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica el índice de precios al consumo (IPC) referente a diciembre y todo 2025.

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- Conferencia de prensa del gobernador del Banco de Japón (BoJ) al término de la reunión de dos días del ente sobre política monetaria.

09:00h.- Taipéi.- TAIWÁN INDUSTRIA.- El Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán difunde los datos de producción industrial de diciembre, un indicador clave a la hora de medir la demanda global de productos tecnológicos, especialmente de semiconductores. (Texto)

