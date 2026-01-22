Espana agencias

Solsona: “El Valencia se merece estar en una zona más tranquila”

Valencia, 22 ene (EFE).- Daniel Solsona, jugador del Valencia durante cinco temporadas (1978-79/1982-83), opinó que el conjunto valenianista merece estar “en una zona más tranquila” porque es “un equipo que trabaja bien, es un bloque”.

Solsona, que ganó como blanquinegro la Copa del Rey de 1979, la Recopa de Europa 1979-80 y la Supercopa de Europa 1980-81, también fue un jugador histórico en el Espanyol, el rival del Valencia este sábado en Mestalla.

“Las circunstancias hacen que el Espanyol esté en un buen momento, aunque perdiera contra el Girona el otro día. El Valencia está cerca de la zona de descenso, tiene que trabajar y luchar cada partido con esa presión y obligados a sacar los encuentros. Será un partido complicado y de mucha lucha y trabajo”, apuntó en declaraciones a VCF Media Radio.

En ese sentido, Solsona afirmó que los valencianistas tienen que “crear una confianza grande para afrontar los próximos partidos” y añadió que “se tienen que hacer fuertes en Mestalla”.

“No tengo ninguna duda de que la afición está con el equipo y que los jugadores hacen todo lo posible por solucionar la situación. El apoyo de la gente es fantástico”, dijo el exfutbolista catalán, que agregó: “En Valencia siempre me han tratado de una manera espectacular y siempre deseo que gane. Veo todos los partidos que puedo del Valencia”.

Mientras, sobre el Espanyol analizó: “Es un equipo que trabajan todos muy bien, incluso los atacantes. Manolo (González) lo ha conseguido. Si el partido se va haciendo largo y en empate, al Valencia CF le va a costar. Si vas perdiendo contra el combinado ‘perico’ luego cuesta remontar. El Espanyol lucha hasta el final, no paran de correr”. EFE

