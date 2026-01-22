Espana agencias

Solo un tren de Rodalies ha circulado este jueves en Tarragona

Tarragona, 22 ene (EFECOM).- El servicio de Rodalies en Tarragona permanece interrumpido este jueves como en el resto de Cataluña y solo ha circulado un tren de la línea R-16 que ha partido de Tortosa y ha finalizado su recorrido a primera hora de la mañana en la capital tarraconense.

La estación de Tarragona permanece vacía, con informadores que avisan a quienes quieren entrar de que no hay circulación de trenes de momento. Las pantallas del interior también muestran un mensaje de que no hay servicio ferroviario.

"Ha habido un tren de Tortosa a Tarragona esta mañana, pero de momento no circulan más", señalan desde Renfe. Este convoy y otro están parados en las vías.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Tarragona habilitará un autobús lanzadera, a partir de las 11.30 horas, desde la estación de tren hasta la de autobuses con una frecuencia de media hora y que funcionará hasta las 21.00 horas.

"Somos conscientes de que este servicio debería garantizarlo el operador ferroviario y los gestores de la infraestructura, como Adif, pero no podemos ser ajenos a los problemas que este contratiempo está provocando a muchos usuarios del tren, que en la mayoría de los casos lo utilizan para ir a trabajar”, ha afirmado el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. EFECOM

