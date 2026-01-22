Espana agencias

Siguen los trabajos por el accidente de Adamuz por cuarto día y con muchas incógnitas

Guardar

Madrid, 22 ene (EFE).- Los trabajos en la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) siguen este jueves, por cuarto día, con muchas incógnitas por aclarar en la investigación y con 42 de las 43 víctimas mortales ya identificadas.

Los investigadores tratan de averiguar "si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse", según ha señalado el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras las últimas revelaciones, que apuntan a que, en este momento, lo que parece más probable es que pudiera haber una rotura de carril o de soldadura, según ha indicado el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón.

La investigación también ha revelado la existencia de muescas en las ruedas de los vagones anteriores al que descarriló.

Los audios de las conversaciones del personal ferroviario desvelan que el conductor del Iryo no fue consciente del choque y que el centro de control de la estación de Atocha intentó contactar con el maquinista del Alvia, que posiblemente ya había fallecido. Ante su falta de respuesta, pudieron hablar con la interventora, que, en estado de 'shock', informó de que tenía "sangre en la cabeza".

Esto es lo que se sabe del accidente hasta el momento.

- El número de víctimas mortales es de 43, de las cuales 42 ya se han identificado a través de las huellas dactilares. La cifra de denuncias de desapariciones continúa siendo 45.

- Siguen ingresadas en distintos hospitales andaluces 31 personas (28 adultos y tres niños) tras seis últimas altas hospitalarias. Seis heridos están en diferentes unidades de cuidados intensivos (UCI). El total de atenciones sanitarias es de 123 (118 adultos y cinco menores).

- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que hay marcas en los 'bogies' (la estructura que está debajo de la carrocería de los trenes integrada por ejes y ruedas) de los cinco primeros coches del Iryo.

- Los trenes que pasaron más de una hora antes del accidente por ese tramo de la vía no muestran en sus ruedas las muescas que sí presentan los que pasaron después, incluido el siniestrado.

- La Guardia Civil ha localizado sumergida parcialmente en un arroyo la pieza del eje de un tren encontrada cerca del lugar del accidente e investiga si procede de uno de los trenes siniestrados y si puede arrojar alguna pista sobre las causas de la tragedia.

- Los operativos técnicos y de emergencia tienen que trocear ahora el último vagón del Alvia, el número 3, después de haber concluido en los vagones 1 y 2.

- Se ha cargado el vagón número ocho del Iryo en la góndola para su retirada de la zona.

- Pedro Sánchez y Juanma Moreno han acordado hacer un homenaje de Estado a las víctimas el sábado 31 de enero en Huelva.

- El sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf ha convocado una huelga en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes registrados -Adamuz y Gelida (Barcelona)- en los que han fallecido tres maquinistas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El euro supera los 1,17 dólares ante tensiones comerciales entre EE. UU. y la UE

Infobae

Serbia solicita a Washington alargar permiso a NIS en plena negociación con MOL

Infobae

Djokovic, victoria 101 en Australia, 399 en un Grand Slam y en tercera ronda

Infobae

Nadella (Microsoft) insta a redistribuir los beneficios de la IA para evitar una burbuja

Infobae

El Hospital Vall d'Hebron asegura que Illa ha recibido el mismo trato que otros ciudadanos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: mayor frecuencia de transporte público y sin peajes ante el corte de la AP-7 en Cataluña

PP y Junts rompen la tregua y ponen en el punto de mira a Óscar Puente por el “caos” en la gestión de los accidentes ferroviarios

Vigilar 3.974 kilómetros de AVE y 138 estaciones y oficinas: ADIF contrata 1.815 vigilantes, pero aún no ha adjudicado las nuevas plazas de seguridad de Andalucía y Extremadura

La Justicia declara “publicidad engañosa” un título que se entrega en PDF y que más de 50 universidades venden a sus alumnos a través de la empresa Signe

El Gobierno de Sánchez quiere comprar o invertir en una multinacional americana de microelectrónica y pagará 185.000 euros a una consultora para ver si es viable

ECONOMÍA

Los autónomos inmigrantes baten récord

Los autónomos inmigrantes baten récord en España: 28.867 nuevas altas el año pasado, el 77% del total

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 21 enero 2026

Diego Moreno, corredor de seguros: “Las compañías no ganan tanto beneficio con los seguros de coche”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almacén en Madrid y ofrece salarios de 1.734 euros con progresión hasta los 2.346

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate