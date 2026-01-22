Espana agencias

Semaf pide informe exhaustivo que garantice la seguridad de Rodalies antes de reanudarlas

Madrid, 22 ene (EFECOM).- El secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf, Diego Martín, ha pedido este jueves un informe exhaustivo que garantice la seguridad de las Rodalies en Cataluña y la integridad de todos los usuarios y profesionales del ramo antes de reabrir el tráfico.

Ha subrayado que el sindicato ha decidido no secundar esta apertura hoy puesto que no tienen las garantías que han solicitado y ha asegurado sentirse "sorprendido" con el anuncio del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de la Generalitat de reabrir el servicio pese a que se había acordado con los maquinistas hacerlo cuando la infraestructura reuniera las características de seguridad.

"Todo ese procedimiento no se ha cumplido", ha recalcado en una entrevista en Antena 3, en la que ha subrayado que mientras se les comunicaba que las infraestructuras eran seguras a las horas se encontraron con nuevos desprendimientos que pudieron provocar grandes accidentes.

En este sentido, la Generalitat ha decidido abrir un expediente a la operadora ferroviaria Renfe por no prestar esta mañana el servicio de Rodalies, lo que considera "intolerable" y por lo que le exigirá responsabilidades.

Tras el accidente del pasado domingo de Adamuz (Córdoba) con 43 fallecidos y el descarrilamiento, el martes, en Gelida (Barcelona), donde murió un maquinista, el secretario general de Semaf ha insistido en que cuando reportan posibles riesgos se les tiene que tener en cuenta y que con todo lo que ha pasado la confianza merma y hay que recuperarla.

Respecto a la huelga convocada para tres jornadas de febrero (9, 10 y 11), ha afirmado que no responde a su estado anímico, como insinuó el ministro Puente, sino que se sustenta en que "no es normal" que se produzca un accidente de las características de Adamuz y dos descarrilamientos en Rodalies a las horas pese a que los maquinistas habían reportado incidencias.

Asimismo, ha denunciado que el mantenimiento preventivo tiene que aumentar porque ha crecido mucho el volumen de tráfico. Sin embargo, la inversión en ese mantenimiento predictivo no ha aumentado en la misma proporción, ha recalcado.

Además, ha pedido que se esclarezca de la forma más exhaustiva posible las causas del accidente de Adamuz, que califica de "sumamente extraño", para que no vuelva a pasar. EFECOM

