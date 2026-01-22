Semaf denuncia que centenares de maquinistas reportan incidencias y no se les hace caso

Madrid, 22 ene (EFECOM).- El secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf, Diego Martín, ha denunciado que son centenares, y no uno solo, los maquinistas que reportan a Adif incidencias en la red y que no reciben respuesta ni se toman medidas al respecto.
En la línea Madrid-Barcelona ha asegurado que llevan más de un año y medio reportando defectos a Adif y reclamando que se adopten medidas pero que, "casualmente", es ahora (tras los graves recientes accidentes ferroviarios ocurridos) cuando se establecen limitaciones temporales de velocidad.
"No sabemos por qué estos reportes que realizamos los maquinistas no se tienen en cuenta o si ya se normaliza el estado de la infraestructura. El problema es que se normalice que, al final, los maquinistas no tengan respuestas", ha lamentado en una entrevista en Onda Cero.
Tras el accidente del pasado domingo de Adamuz (Córdoba) con 43 fallecidos y el descarrilamiento, el martes, en Gelida (Barcelona), donde murió un maquinista, el secretario general de Semaf ha subrayado que se juegan "la vida" y que necesitan unas garantías de seguridad que no les dan.
Sobre el mismo maquinista que en dos días ha reportado más de una treintena de incidencias en la línea Madrid-Barcelona, Martín ha defendido que tienen registros de centenares de maquinistas reportando riesgos sobre el estado de la línea en estos puntos y que no reciben respuesta.
"Es un riesgo para la seguridad que reportemos incidencias y normalicemos que no se nos escuche, como, desgraciadamente, ha quedado patente con los nuevos accidentes", ha criticado Martín.
Además, ha considerado que el sistema ferroviario español es, en general, seguro porque existen procedimientos, pero que el problema está en si éstos no funcionan por los responsables o porque no se trata la información que les remiten los profesionales ferroviarios que están diariamente en primera línea.
Estos riesgos, ha asegurado, los tienen que asumir los responsables y no los propios trabajadores o usuarios y ha añadido que el sistema ferroviario tiene que mejorar "muchísimo" y escuchar a sus profesionales.
Respecto a la situación con las Rodalies de Cataluña, ha insistido en que se había acordado con todas las partes un protocolo para reabrirlas y que, sin embargo, ayer se anunció que hoy se retomaba el servicio pese a no haberse tomado las medidas que reclamaban para ello los maquinistas a fin de garantizar la seguridad en la operación.
"Mientras eso no se produzca no se va a reanudar", ha denunciado el secretario general de Semaf, que ha pedido un informe con el estado de cada línea y las deficiencias encontradas. EFECOM