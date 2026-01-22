Segundo día de atascos en Barcelona por la paralización de Rodalies y el corte en la AP-7

Barcelona, 22 ene (EFE).- La principales vías de acceso a Barcelona registran este jueves, por segundo día consecutivo, importantes atascos debido a la paralización del servicio de Rodalies tras el accidente de tren, a lo que se suma el corte de la AP-7 en Martorell en sentido sur, por el riesgo de hundimiento de la infraestructura que sostiene esta autopista en Gelida (Barcelona).

Debido a la paralización de Rodalies hay retenciones en todos los accesos norte y sur a la capital catalana, que se suman al corte de la AP-7 en Martorell en sentido sur, por riesgo de hundimiento en Gelida, donde anteayer se produjo el accidente mortal de tren.

El corte, que afecta a un tramo de 22 kilómetros en esta autopista troncal de Cataluña desde Martorell hasta Sant Sadurni d'Anoia en todos los carriles en dirección sur, durará "unos días", según informó este miércoles la Generalitat.

Debido a este corte, que se hizo efectivo a las 18:00 horas de este miércoles, se hacen desvíos hacia la A-2, hasta enlazar con la C-15 y en Vilafranca del Penedès, nueva incorporación a la AP-7 o hacia otras rutas alternativas: C‑25 hacia el interior, la N‑340 y C‑15 hacia el Penedès, la C-32 hacia el litoral y la C-58 y la B-40 hacia la A-2.

Según han informado fuentes del SCT a EFE, la principal vía afectada por el cierre de ese tramo de la AP-7 es la A-2, que ha llegado a registrar hasta 18 kilómetros de colas, aunque poco antes de las 10:00 horas la situación había mejorado y las retenciones eran de 5,5 kilómetros, entre Sant Vicenç dels Horts y Pallejà, y de 4 kilómetros entre Cornellà y Sant Feliu.

Esta alta afluencia de vehículos en la A-2 se ha debido a usuarios que pretendían coger la C-32 como vía alternativa al corte de la AP-7, y obligatoriamente lo tienen que hacer por aquella carretera, según las citadas fuentes. EFE