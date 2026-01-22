Espana agencias

Sector comercio venezolano pide devolución de bienes en medio de reforma de ley petrolera

Caracas, 21 ene (EFECOM).- El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) de Venezuela propuso este miércoles a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que dentro de la discusión de la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos se plantee la devolución de las empresas privadas -ocupadas, intervenidas o expropiadas- que prestaban servicios conexos en ese sector.

"Esperamos que de una manera ordenada, puedan entregárselas a sus legítimos propietarios las empresas que fueron ocupadas e intervenidas, o aquellas en las cuales se inició un proceso de expropiación que no se materializó porque no hubo indemnización", indicó el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, citado en una nota de prensa.

El gremio exhortó a la derogación de las disposiciones contenidas en la ley, así como en la resolución del Ministerio de Hidrocarburos de 2009, mediante la cual, según el comunicado, se afectó con una "medida de toma de posesión a un conjunto de empresas privadas que prestaban servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos".

Asimismo, señaló que es fundamental atender las instalaciones físicas, los muelles, lanchas y equipos que prestaban servicios en la industria petrolera y la revisión "de la respectiva reorganización que corresponda, mediante un procedimiento de justiprecio que garantice transparencia y respeto a los derechos de propiedad".

Consecomercio dijo que aspira a que este tema sea incluido en la discusión de la reforma de ley, "como parte de un proceso de revisión integral que impulse la recuperación económica y empresarial".

El martes, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, informó que se reformará la Ley Orgánica de Hidrocarburos con el objetivo de favorecer y proteger la inversión extranjera.

En una rueda de prensa tras una reunión de la comisión consultiva sobre la agenda legislativa 2026-2027, el también jefe negociador del Gobierno indicó que la reforma de la "fundamental" Ley Orgánica de Hidrocarburos es una de las doce propuestas del Ejecutivo, encabezado por su hermana y presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La semana pasada, la mandataria encargada entregó a la junta directiva de la AN un proyecto de reforma de esa ley del que no dio detalles, pero afirmó que tiene como finalidad permitir que "flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos" petrolíferos.

Luego de que fuerzas de su país capturaran el pasado 3 de enero a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su intención de revitalizar las infraestructuras petroleras de Venezuela.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó recientemente el acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, que valoró en 500 millones de dólares, por el cual EE.UU. comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país sudamericano. EFECOM

