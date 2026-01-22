Espana agencias

Sarabia: “El partido ante el Levante es especial, bonito e importante”

Guardar

Elche (Alicante), 22 ene (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, calificó este jueves, en rueda de prensa, como “especial, bonito e importante” el encuentro que su equipo disputará este viernes ante el Levante en Valencia, en alusión a la trascendencia de los puntos, la rivalidad y el colorido en las gradas.

El técnico vasco destacó que se trata de un “derbi” entre dos equipos que se “conocen bien”, si bien precisó que, aunque pueda parecer un partido “de nuestra Liga”, no concede mayor importancia a los puntos en juego que en otras jornadas.

Sarabia restó importancia a las posibles ausencias por lesión y afirmó que el Elche ya ha demostrado en otras ocasiones “que es un equipo más fuerte en las dificultades”.

El preparador alertó de la motivación del Levante, ya que pronosticó un rival muy motivado “porque si ganan cogerán algo de aire”.

“Ellos estarán especialmente motivados y enérgicos”, señaló Sarabia, quien indicó que desde la llegada de Luis Castro al banquillo el Levante “hace la presión más alta y tiene alternativas diferentes en el juego”.

El entrenador del Elche afirmó que en el partido será clave “manejar la presión”, ya que recordó que, según avanza la competición, “todo está más apretado”.

Sarabia confió en ver en Valencia un Elche “valiente y que sepa interpretar los momentos” y no se mostró preocupado por el hecho de que su equipo aún no haya ganado como visitante.

“Para ganar fuera en Primera hay que hacer muchas cosas bien. Estamos cerca y hemos sido merecedores de más puntos”, comentó el técnico, quien pidió poner en contexto la mala racha de resultados del equipo.

“Me parece bien que veamos como decepcionante que nos gane el Villarreal, nos elimine el Betis en su campo y empatemos contra Valencia y Sevilla. Creo que hemos puesto el listón tan alto que perdemos la perspectiva”, argumentó.

Sarabia insistió en no hablar de los árbitros, si bien lamentó que todas las acciones dudosas hayan caído “para el otro lado” en las últimas jornadas.

“Es parte del fútbol y hay que poner el foco en lo que podemos controlar”, comentó el entrenador, que afirmó que en su cabeza no cabe otra opción que sumar los próximos seis puntos de Liga ante Levante y Barcelona. EFE

pvb sm/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Arcano Partners dice que hay un enorme riesgo geopolítico y que el mercado va "a su aire"

Infobae

El fundador de Civitatis se convierte este jueves en el segundo turista espacial español

Infobae

Tres heridos leves al chocar un tren contra una grúa en Cartagena (Murcia)

Infobae

Reanudada la circulación de la línea Cartagena-Los Nietos tras el accidente de las 12:05

Infobae

Vox no irá al homenaje de Estado a las víctimas para no "blanquear" la gestión de Sánchez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: cinco heridos leves por el choque de un tren contra una grúa en Cartagena

El PP gana las elecciones en Aragón sin mayoría, el PSOE repite un desastre electoral y Vox continúa catapultado, según el CIS

Donald Trump vuelve a señalar a España por el gasto en defensa y le acusa de ser “un aprovechado”: “Vamos a tener que hablar”

La CIAF denunció en 2024 la “falta de cultura de seguridad” en el sector tras un descarrilamiento que se produjo en un tramo de vía sobre el cual un maquinista acababa de advertir

La jueza envía al banquillo al Real Madrid y a la mano derecha de Florentino Pérez por los conciertos en el Santiago Bernabéu

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 enero

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate