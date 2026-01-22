Sarabia: “El partido ante el Levante es especial, bonito e importante”

Elche (Alicante), 22 ene (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, calificó este jueves, en rueda de prensa, como “especial, bonito e importante” el encuentro que su equipo disputará este viernes ante el Levante en Valencia, en alusión a la trascendencia de los puntos, la rivalidad y el colorido en las gradas.

El técnico vasco destacó que se trata de un “derbi” entre dos equipos que se “conocen bien”, si bien precisó que, aunque pueda parecer un partido “de nuestra Liga”, no concede mayor importancia a los puntos en juego que en otras jornadas.

Sarabia restó importancia a las posibles ausencias por lesión y afirmó que el Elche ya ha demostrado en otras ocasiones “que es un equipo más fuerte en las dificultades”.

El preparador alertó de la motivación del Levante, ya que pronosticó un rival muy motivado “porque si ganan cogerán algo de aire”.

“Ellos estarán especialmente motivados y enérgicos”, señaló Sarabia, quien indicó que desde la llegada de Luis Castro al banquillo el Levante “hace la presión más alta y tiene alternativas diferentes en el juego”.

El entrenador del Elche afirmó que en el partido será clave “manejar la presión”, ya que recordó que, según avanza la competición, “todo está más apretado”.

Sarabia confió en ver en Valencia un Elche “valiente y que sepa interpretar los momentos” y no se mostró preocupado por el hecho de que su equipo aún no haya ganado como visitante.

“Para ganar fuera en Primera hay que hacer muchas cosas bien. Estamos cerca y hemos sido merecedores de más puntos”, comentó el técnico, quien pidió poner en contexto la mala racha de resultados del equipo.

“Me parece bien que veamos como decepcionante que nos gane el Villarreal, nos elimine el Betis en su campo y empatemos contra Valencia y Sevilla. Creo que hemos puesto el listón tan alto que perdemos la perspectiva”, argumentó.

Sarabia insistió en no hablar de los árbitros, si bien lamentó que todas las acciones dudosas hayan caído “para el otro lado” en las últimas jornadas.

“Es parte del fútbol y hay que poner el foco en lo que podemos controlar”, comentó el entrenador, que afirmó que en su cabeza no cabe otra opción que sumar los próximos seis puntos de Liga ante Levante y Barcelona. EFE

