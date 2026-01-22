Rescatado y entregado a su familia el perro Boro, perdido en el accidente de Adamuz

Córdoba, 22 ene (EFE).- 'Boro', el perro de una de las heridas en el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo, ha sido finalmente encontrado y rescatado este jueves después del llamamiento efectuado por la familia de la dueña y su búsqueda por varios servicios y particulares.

El servicio contra incendios de Andalucía Infoca ha informado de que el can ha sido localizado por un grupo de bomberos forestales, que estuvieron buscándolo durante la jornada del miércoles.

La familia está muy agradecida tras reencontrarse con el animal, al que se llevan a casa y lo van a cuidar "ya para toda la vida", según han expresado.

Ana García, hermana de la dueña del perro, también herida en el siniestro de los trenes de alta velocidad, lanzó el llamamiento para localizarlo desde el primer momento.

La solicitud de ayuda fue canalizada en redes sociales con una fotografía de Boro y la leyenda que indicaba "tiene que estar muy asustado". EFE

(vídeo) (foto)