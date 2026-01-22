Reanudada la circulación de la línea Cartagena-Los Nietos tras el accidente de las 12:05

Murcia, 22 ene (EFE).- La circulación ferroviaria entre Cartagena y Los Nietos ha sido reanudada a primera hora de la tarde tras el accidente ocurrido al mediodía cuando una grúa ajena al servicio impactó con una ventana de la unidad, dejando un herido por varios cortes y otras dos personas con ataques de ansiedad.

Según ha informado la empresa Renfe, la línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos quedó interrumpida por la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria.

El tren salió a las 11:40 horas de Cartagena y tenía previsto llegar a Los Nietos a las 12:15 horas, si bien "una grúa invadió el gálibo y rozó lateralmente la unidad", según la misma fuente.

La estación donde tuvo lugar el accidente se denomina Abrevadero y se encuentran en la localidad cartagenera de Alumbres.

El trayecto entre Cartagena y Los Nietos data del año 1874 cuando se construyó la línea de ancho métrico entre ambas poblaciones. En 1964 las instalaciones fueron transferidas a Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), empresa que se disolvió en 2013 encomendando la titularidad de las instalaciones a Adif y la explotación a Renfe Operadora. EFE