Espana agencias

Reanudada la circulación de la línea Cartagena-Los Nietos tras el accidente de las 12:05

Guardar

Murcia, 22 ene (EFE).- La circulación ferroviaria entre Cartagena y Los Nietos ha sido reanudada a primera hora de la tarde tras el accidente ocurrido al mediodía cuando una grúa ajena al servicio impactó con una ventana de la unidad, dejando un herido por varios cortes y otras dos personas con ataques de ansiedad.

Según ha informado la empresa Renfe, la línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos quedó interrumpida por la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria.

El tren salió a las 11:40 horas de Cartagena y tenía previsto llegar a Los Nietos a las 12:15 horas, si bien "una grúa invadió el gálibo y rozó lateralmente la unidad", según la misma fuente.

La estación donde tuvo lugar el accidente se denomina Abrevadero y se encuentran en la localidad cartagenera de Alumbres.

El trayecto entre Cartagena y Los Nietos data del año 1874 cuando se construyó la línea de ancho métrico entre ambas poblaciones. En 1964 las instalaciones fueron transferidas a Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), empresa que se disolvió en 2013 encomendando la titularidad de las instalaciones a Adif y la explotación a Renfe Operadora. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Arcano Partners dice que hay un enorme riesgo geopolítico y que el mercado va "a su aire"

Infobae

El fundador de Civitatis se convierte este jueves en el segundo turista espacial español

Infobae

Tres heridos leves al chocar un tren contra una grúa en Cartagena (Murcia)

Infobae

Vox no irá al homenaje de Estado a las víctimas para no "blanquear" la gestión de Sánchez

Infobae

Los reyes inauguran un Fitur de luto por la tragedia ferroviaria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: cinco heridos leves por el choque de un tren contra una grúa en Cartagena

El PP gana las elecciones en Aragón sin mayoría, el PSOE repite un desastre electoral y Vox continúa catapultado, según el CIS

Donald Trump vuelve a señalar a España por el gasto en defensa y le acusa de ser “un aprovechado”: “Vamos a tener que hablar”

La CIAF denunció en 2024 la “falta de cultura de seguridad” en el sector tras un descarrilamiento que se produjo en un tramo de vía sobre el cual un maquinista acababa de advertir

La jueza envía al banquillo al Real Madrid y a la mano derecha de Florentino Pérez por los conciertos en el Santiago Bernabéu

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 enero

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate