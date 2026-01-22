Espana agencias

Puente confía en que se pare la huelga de maquinistas y en que se retome la normalidad

Madrid, 22 ene (EFECOM).- El ministro de Fomento, Óscar Puente, ha confiado este jueves en que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) desconvoque la huelga de los días 9, 10 y 11 de febrero, y en que, "poco a poco", se vuelva a la normalidad.

"Espero que seamos capaces" de parar la huelga ha dicho el ministro en una entrevista en la Cope, en la que se ha referido al "estado anímico" de los maquinistas, que "es entendible" tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y en Rodalies de Cataluña, y que ha desembocado en dicha protesta.

Son accidentes que, aunque "no tengan nada que ver", pesan en el "ánimo" de los maquinistas, ya que son ellos los que están al frente de los convoyes.

Pero ha precisado que espera que los maquinistas y el Gobierno sean capaces de parar la huelga y que, "poco a poco, se reconduzca la situación".

También ha aludido a los reportes de incidencias por parte de maquinistas el pasado martes, que alcanzaron los 25 y ha afirmado que 21 de ellos provenían de un solo maquinista.

A su juicio, los reportes de este maquinista dejan entrever un "criterio subjetivo" dado que el resto de los que pasaron por el lugar no denunciaron deficiencias y la máquina "oscultadora", que realiza las tareas de inspección, no las detectó.

Esta misma noche, según ha dicho, se han vuelto a explorar 280 kilómetros de la red de alta velocidad Madrid-Barcelona y se han encontrado incidencias en los cuatro puntos donde se ha decidido reducir la velocidad. EFECOM

