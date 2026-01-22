Puente confía en que Rodalies recupere el servicio esta tarde o mañana

Barcelona, 22 ene (EFECOM).- El ministro de Transportes, Oscar Puente, confía en que el servicio de Rodalies pueda recuperarse esta tarde o mañana y ha pedido a los maquinistas "confianza" tras el accidente mortal del pasado martes en Gelida (Barcelona).
El ministro ha asegurado en una entrevista con Catalunya Ràdio que se están manteniendo reuniones para tratar de "reconducir la situación", después de que la circulación ferroviaria no se haya restablecido esta mañana como estaba previsto.
Ha sostenido al mismo tiempo que se están exigiendo "cosas que no se pueden lograr en unas horas" y que el "estado de ánimo de los maquinistas" está influyendo en la prestación del servicio. EFECOM
Últimas Noticias
Casi 200 arrestos en una operación contra minas ilegales de oro en 4 países de Sudamérica
Fedea calcula un déficit de la Seguridad Social de 69.800 millones sin transferencias
El 6 % de los hogares alemanes poseía un coche eléctrico o híbrido enchufable en 2023
Limitar el alquiler por habitaciones perjudica a los estudiantes, según las inmobiliarias
Fiscales Progresistas consiguen recaudar los fondos para pagar la multa de García Ortiz
MÁS NOTICIAS