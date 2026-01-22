Espana agencias

Puente confía en que Rodalies recupere el servicio esta tarde o mañana

Barcelona, 22 ene (EFECOM).- El ministro de Transportes, Oscar Puente, confía en que el servicio de Rodalies pueda recuperarse esta tarde o mañana y ha pedido a los maquinistas "confianza" tras el accidente mortal del pasado martes en Gelida (Barcelona).

El ministro ha asegurado en una entrevista con Catalunya Ràdio que se están manteniendo reuniones para tratar de "reconducir la situación", después de que la circulación ferroviaria no se haya restablecido esta mañana como estaba previsto.

Ha sostenido al mismo tiempo que se están exigiendo "cosas que no se pueden lograr en unas horas" y que el "estado de ánimo de los maquinistas" está influyendo en la prestación del servicio. EFECOM

