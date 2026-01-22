Espana agencias

Puente afirma que le "cuesta creer" que el origen del accidente de Adamuz esté en el Iryo

Madrid, 22 ene (EFECOM).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que le "cuesta creer" que la causa del accidente del domingo en Adamuz (Córdoba) estuviera en el tren Iryo y ha apuntado la posibilidad de que el origen del siniestro "sin duda" estuviera "en la infraestructura y en la vía".

En una entrevista en la Cope, ha afirmado que es "muy raro" que el origen del accidente estuviera en el tren, ya que es "muy nuevo"; sus estándares de fabricación son de una "precisión y calidad altísima"; y además había pasado los controles de mantenimiento "escrupulosamente", según le han dicho.

"Que (el origen) sea la infraestrutura y la vía es posible sin duda", ha afirmado Puente, que ha insistido en que es un "suceso muy extraño", porque la vía está recién renovada y ha pasado todas las revisiones.

Si el origen del descarrilamiento está en la infraestructura tiene que ser "algo crítico", que no ha dado la cara prácticamente hasta el momento del accidente y que sea "complicado de entender". En ese caso, les llevaría a "reflexionar" si los controles estipulados con suficientes.

"He hablado con técnicos e ingenieros de la investigación y les cuesta entender qué es lo que ha podido pasar", ha afirmado.

Ha desvelado que las muescas en los bogies que se encontraron en el Iryo también las tenían tres trenes que pasaron 45 minutos o una hora antes, pero no los anteriores. Lo que haya podido suceder fue "crítico" y se manifestó en ese intervalo de tiempo. "Lo que haya podido suceder es tan crítico" que se tendrá que "abrir una reflexión" y "abordar en el futuro".

Preguntado sobre las empresas que participaron en la construcción de la red ferroviaria, ha defendido que son empresas de "máxima solvencia", que se han convertido en un referente mundial y cualquier país que ejecuta obras de alta velocidad cuentan con ellas y por lo tanto tienen todas las "garantías".

En cuanto a la soldadura de la vía, la ejecuta personal homologado, que incluso deja troquelado en el lugar el nombre del soldador que ha efectuado los trabajos.

Respecto al acero de los raíles, "otro componente a valorar", se mandará a un laboratorio para que determine qué es lo que ha pasado.

"Lo que haya podido suceder es tan crítico" que obligará a llevar a una reflexión, ha afirmado Puente.

Puente ha afirmado que los trenes iban a una velocidad adecuada. El Iryo estaba desacelerando porque iba a pasar por un punto limitado a 215 kilómetros por hora y el Alvia estaba acelerando porque salía de dicho punto. EFECOM

