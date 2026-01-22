Espana agencias

Publicada casi 30 años después la antología que el poeta Javier Egea hizo de su obra

Alfredo Valenzuela

Sevilla, 22 ene (EFE).- El poeta Javier Egea (Granada 1952-1999) preparó una antología de su obra a la que puso un título inequívocamente gongorino y machadiano, 'Soledades', y que se publica ahora, por primera vez, por la editorial Hiperion, casi 30 años después de que la hiciera y de que se suicidara en su Granada natal.

La antología reúne algunos poemas inéditos, otros dispersos en revistas literarias y una selección de sus seis libros publicados que confeccionó en 1996 el propio Javier Egea, promotor del movimiento poético 'La otra sentimentalidad' y una de las voces más destacadas de la poesía española de los años 80.

Su amigo Rafael Alberti dijo de él que era un "permanente y arrebatado poeta", y en la última anotación de sus diarios, fechada el 18 de febrero de 1997, Egea aludió a esta antología: "Tengo ganas de ver ese libro en la calle", unas palabras con las que el profesor de Literatura Félix Martín Gijón arranca el prólogo de esta edición para añadir:

"La propuesta literaria de Javier Egea se instala en el riesgo, en un desafío constante que surge de la insatisfacción, para enfrentarse con la aventura y el orden, el escándalo y la conciencia, configurando una poética del límite que se adentra en los pliegues de la estética y de la ideología, apostándose por completo, jugándose en cada verso".

El editor de Hiperión Manuel García ha dicho a EFE que Javier Egea "aplica a su poesía la fórmula de Baudelaire en 'Las flores del mal' al tomar como contenido su contemporaneidad y la cultura pop y rock, los bares de copas, los canutos y los ligues y toda esa cultura de una transición que sucedía a una dictadura, y pone todo eso en formas poéticas tradicionales que proceden de clásicos como Góngora y Garcilaso".

Una idea en la que Manuel García coincide con Félix Martín Gijón cuando este sostiene que "a partir del diálogo con la tradición y el afán permanente de ruptura, el poeta granadino elabora un mundo propio, marcado por tensiones, por matices, que vuelve sobre sí mismo para ganar en intensidad y sugerencia".

Desde sus primeros compases como poeta están presentes "el sesgo clásico del soneto y la impecable ejecución estilística, el sostén musical convertido en temática, los ecos de Miguel Hernández y Federico García Lorca, la imagen del mar, el juego de las luces y las sombras, y la identificación con un personaje triste y sin reposo, un jinete gris", según Martín Gijón.

Este estudioso de la obra de Egea advierte que todo ese juego de formas y temas está "articulado sobre el eje básico de la soledad y la pérdida, una constante que llegará hasta su último poema publicado en el verano de 1999".

Los lectores de Javier Egea se preguntarán ahora cómo ha sido posible que una antología en la que su autor depositó tanta ilusión haya tardado casi 30 años en salir de la imprenta, una pregunta a la que, en declaraciones a EFE, ha respondido el gestor cultural Alfonso Salazar, que fue amigo del poeta:

Tras el suicidio de Egea se impugnó su testamento y ese proyecto quedó en suspenso; hace cinco años trató de publicar la antología una editorial granadina cuyas titulares cambiaron en ese momento, y ha sido ahora, cuando Hiperion solicitó los derechos de 'Paseo de los tristes', poemario de Egea que se publicó con dibujos de Alberti, cuando se le ha propuesto la publicación de 'Soledades'.

Curiosamente fue a Hiperión y a su director Jesús Munarriz a quienes Egea confió esta antología a finales de los años 90, ha señalado Salazar, miembro de 'Open Cultura', empresa que representa los derechos de Javier Egea. EFE

