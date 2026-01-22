Presidenta de BERD denuncia desigualdades en inversiones verdes por territorios y sectores

Davos (Suiza), 22 ene (EFECOM).- La presidenta del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), Odile Renaud-Basso, ha alertado en el Foro de Davos sobre las diferencias entre territorios y por sectores de las inversiones verdes, que dejan al continente africano y al sector industrial rezagados frente al resto.

Durante su intervención este jueves en el Foro Económico Mundial en un panel sobre cómo financiar la descarbonización, Renaud ha puesto el foco en la brecha que separa a áreas geográficas como Asia Pacífico, Europa y Estados Unidos y Canadá, que concentran el 95 % de las inversores verdes, y territorios como África, donde apenas llegan fondos.

No toda la responsabilidad recae en los inversores, ha señalado Renaud, ya que en muchas zonas es virtualmente imposible acometer inversiones con mínimas garantías de retorno, sea cual sea su objeto.

Por lo que respecta a los sectores, la presidenta del BERD ha admitido que la energía y el transporte concentran la mayoría de las inversiones, en tanto que la industria "se ha quedado rezagada", y ahí es donde hay que incidir. EFECOM