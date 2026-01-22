Espana agencias

PP volvería a necesitar a Vox, que podría pasar de 7 a 13 escaños en Aragón, según el CIS

Zaragoza, 22 ene (EFE).- El PP volvería a necesitar a Vox para la investidura y gobernar tras las próximas elecciones del 8 de febrero, ya que los populares, que en la actualidad tienen 28 escaños en un parlamento en el que la mayoría la marcan los 34, obtendrían entre 25 y 29 y el partido de Santiago Abascal sacaría entre 3 y 6 más de los 7 que tiene, pudiendo llegar a 13, según el CIS.

El sondeo preelectoral sobre las elecciones autonómicas de Aragón elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre 3.313 personas indica, por tanto, que el PP no llegaría a la mayoría absoluta con la coalición Aragón-Teruel Existe, a la que el sondeo le concede entre 1 y 2 diputados frente a los 3 actuales, ni con el Partido Aragonés, que desaparece del parlamento según la encuesta.

De este modo, ni en el mejor escenario previsto por el CIS el PP podría dejar de depender de Vox, ya que los 29 diputados populares no sumarían 34 con los 2 de la coalición Existe.

El PSOE, según el CIS, podría hasta salvar los muebles, porque le da una horquilla de entre 17 y 23 diputados, que son los que tiene en la actualidad.

Sí que crece de forma clara la representación de Vox, que de los 7 escaños actuales podría alcanzar entre 10 y 13.

Chunta Aragonesista, por su parte, podría incluso pasar de 3 a 5 escaños e IU podría aumentar hasta dos y pasar de 1 a 3. La encuesta pone en duda que Podemos pueda mantener su escaño y lo que da por seguro es que el Partido Aragonés ya no tendrá representación. EFE

