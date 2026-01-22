Espana agencias

Pimec afirma que las ausencias laborales por la paralización de Rodalies no se retribuyen

Barcelona, 22 ene (EFECOM).- La patronal Pimec ha recomendado este jueves a las empresas que no sancionen a las personas que no puedan acudir a su puesto de trabajo por la paralización de Rodalies, aunque ha afirmado que sus ausencias no deben considerarse como un permiso retribuido y tendrán que recuperarse.

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha lamentado las incidencias de movilidad registradas en las últimas horas, y ha recomendado a las empresas que las ausencias de los trabajadores por no poder llegar al trabajo se consideren "debidamente justificadas", sin consecuencias disciplinarias.

Sin embargo, Ginesta ha recordado que estas ausencias "no tienen la consideración de permiso retribuido, ya que las autoridades han instado a buscar alternativas de movilidad y no han emitido ninguna indicación de restricción general de los desplazamientos".

Por lo tanto, Pimec insta a que estas horas no trabajadas sean "objeto de recuperación o reorganización, mediante un acuerdo entre la empresa y los trabajadores".

En cambio, UGT pidió ayer que se evitara "cualquier tipo de perjuicio a las personas que no puedan desplazarse por causas ajenas a su voluntad" y recalcó que el Estatuto de los Trabajadores "reconocía el permiso retribuido cuando existe la imposibilidad de acceder al centro de trabajo". EFE

