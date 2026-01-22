Pérez Llorca exige aclaraciones por la reducción de la velocidad en el AVE Madrid-Valencia

Madrid, 22 ene (EFECOM).- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, ha exigido este jueves al Gobierno central que aclare el motivo por el que, tras el accidente de Adamuz (Córdoba), se ha decidido reducir la velocidad en un tramo del tren AVE entre Madrid y la Comunitat Valenciana.

En declaraciones a los periodistas en la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), Pérez Llorca ha asegurado que está "muy preocupado" por la situación de la seguridad ferroviaria y que cree que "no hay nadie tranquilo en estos momentos en este país".

"Esa es la sensación que tenemos todos", ha recalcado el president valenciano antes de insistir en que "el Gobierno tiene que explicar las cosas muy bien sobre lo que ha pasado y por qué ahora se están tomando decisiones que no tomaban antes del accidente". EFECOM

