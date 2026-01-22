Parlamento venezolano aprueba reforma a la ley de hidrocarburos en primera discusión

Caracas, 22 ene (EFECOM).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este jueves en primera discusión la reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una de las iniciativas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de los acuerdos con Estados Unidos para la venta de crudo venezolano.
Esta legislación puede ser modificada y luego debe pasar por una segunda discusión para su aprobación definitiva en el Legislativo. EFECOM
(video)
