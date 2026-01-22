Espana agencias

Pape Gueye, el héroe senegalés de la Copa de África, se reincorpora este jueves al equipo

Vila-real (Castellón), 22 ene (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, podrá contar desde este jueves con el centrocampista internacional senegalés Pape Gueye después de proclamarse campeón de la Copa de África gracias a su gol y tras celebrarlo durante dos días en su país.

La sanción del mediocentro Santi Comesaña podría llevar al jugador africano directo al once inicial este próximo sábado ante el Real Madrid, aunque dependerá de las condiciones físicas en las que se encuentre.

El Villarreal tiene previsto ejercitarse este jueves por la tarde, con la idea de poder incorporar al futbolista senegalés y contar con él en los dos últimos entrenamientos previos al encuentro en La Cerámica ante el conjunto madridista.

El equipo castellonense contará con las bajas de Logan Costa y Willy Kambwala, lesionados desde la pretemporada, y a los que esta jornada se suman los sancionados Santiago Mouriño y Santiago Comesaña; mientras que es duda el lateral Alfonso Pedraza, tras haber recibido un fuerte golpe en el tabique nasal. EFE

