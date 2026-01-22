Orange, Iliad y Bouygues reanudan la negociación con Altice para comprarle el operador SFR

París, 22 ene (EFECOM).- Los operadores Orange, Iliad (propietario de la marca Free) y Bouygues Telecom han informado este jueves de que han reanudado las negociaciones con el grupo Altice para comprarle el que es el cuarto competidor en el mercado francés de telecomunicaciones, SFR.

En un comunicado conjunto, las tres empresas reaccionan a lo que califican de "rumores de prensa" y explican que hay "discusiones" con Altice para la compra de sus actividades de telecomunicaciones en Francia.

En concreto, precisan que, "desde comienzos de enero", las dos partes están trabajando en el proceso de 'due diligence' (diligencia debida) para la verificación de la situación, en particular financiera, de SFR.

Puntualizan que, por el momento, no hay "ningún acuerdo" sobre las condiciones jurídicas y financieras de una transacción y "no hay ninguna certidumbre" de que las discusiones conduzcan a un compromiso que, en cualquier, caso estaría sometido a la aprobación de cada una de las empresas y al visto bueno de las autoridades de la competencia.

En octubre de 2025, Altice rechazó una oferta presentada por Orange, Iliad-Free y Bouygues Telecom para quedarse con la mayor parte del negocio de SFR por 17.000 millones de euros, incluyendo su deuda.

SFR es el 'numero dos' del mercado francés de las telecomunicaciones y la operación modificaría sustancialmente el panorama del sector en Francia en términos de competencia, al reducir de cuatro a tres el número de operadores, lo que necesitaría un examen pormenorizado por las autoridades. EFECOM