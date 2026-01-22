Espana agencias

Orange, Iliad y Bouygues reanudan la negociación con Altice para comprarle el operador SFR

Guardar

París, 22 ene (EFECOM).- Los operadores Orange, Iliad (propietario de la marca Free) y Bouygues Telecom han informado este jueves de que han reanudado las negociaciones con el grupo Altice para comprarle el que es el cuarto competidor en el mercado francés de telecomunicaciones, SFR.

En un comunicado conjunto, las tres empresas reaccionan a lo que califican de "rumores de prensa" y explican que hay "discusiones" con Altice para la compra de sus actividades de telecomunicaciones en Francia.

En concreto, precisan que, "desde comienzos de enero", las dos partes están trabajando en el proceso de 'due diligence' (diligencia debida) para la verificación de la situación, en particular financiera, de SFR.

Puntualizan que, por el momento, no hay "ningún acuerdo" sobre las condiciones jurídicas y financieras de una transacción y "no hay ninguna certidumbre" de que las discusiones conduzcan a un compromiso que, en cualquier, caso estaría sometido a la aprobación de cada una de las empresas y al visto bueno de las autoridades de la competencia.

En octubre de 2025, Altice rechazó una oferta presentada por Orange, Iliad-Free y Bouygues Telecom para quedarse con la mayor parte del negocio de SFR por 17.000 millones de euros, incluyendo su deuda.

SFR es el 'numero dos' del mercado francés de las telecomunicaciones y la operación modificaría sustancialmente el panorama del sector en Francia en términos de competencia, al reducir de cuatro a tres el número de operadores, lo que necesitaría un examen pormenorizado por las autoridades. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alemania asegura que nada detendrá la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur

Infobae

Semaf pide informe exhaustivo que garantice la seguridad de Rodalies antes de reanudarlas

Infobae

La película 'Aída y vuelta' incluye un capítulo de la serie "de regalo" para ver en casa

Infobae

Segundo día de atascos en Barcelona por la paralización de Rodalies y el corte en la AP-7

Infobae

Ayuso dice que Sánchez impone "silencio" sobre Adamuz porque "no tienen a quién culpar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rusia aumenta la presencia de

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ADIF, con 13.429 empleados, tiene que contratar a una empresa privada para sacar los visados del personal que va a Arabia Saudí a trabajar en el AVE

Prisión provisional sin fianza para el entrenador de fútbol base de Badajoz acusado de captar menores con fines pornográficos

¿Hacia dónde va el caso Julio Iglesias? Las dos denunciantes aseguran que “seguirán luchando”

El Gobierno de Ayuso adjudica la unidad del dolor del hospital público de Vallecas a una congregación religiosa porque su centro es el más cercano en coche

ECONOMÍA

Controlador aéreo: las oposiciones mejor

Controlador aéreo: las oposiciones mejor pagadas y cómo llegar a ellas

El gasto en mantenimiento de la red ferroviaria aumenta un 60% en ocho años y los accidentes graves caen un 10%

Números ganadores del Super Once del 23 enero

La energía solar en los tejados podría cubrir el 40% de la demanda eléctrica de la Unión Europea

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga