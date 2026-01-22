Espana agencias

Marta Fernández-Muro, Feroz de Honor: "Siempre me han situado como actriz de reparto"

José Carlos Rodríguez

Santiago de Compostela, 22 ene (EFE).- La actriz Marta Fernández-Muro, Premio Feroz de Honor 2026, fue uno de los rostros imprescindibles del cine español de los 80 como mítica actriz de reparto. Varias décadas después, su papel en la exitosa serie 'Poquita fe' la ha conectado con un público más joven, que reconoce en ella a esa actriz "robaescenas" que levanta cualquier proyecto.

"He estado muy situada en ese lugar de actriz de reparto, 'supporting actress' como dicen los americanos. Es decir, la que soporta o aguanta la película", reconoce la intérprete en una entrevista con EFE, en la que asegura que en su profesión los lugares que uno ocupa vienen determinados por "factores externos" o incluso caprichos del destino y de algunos directores.

"Nadie ha dicho que esta profesión sea justa", dice. Con casi cuatro décadas de carrera a sus espaldas en cine, teatro y televisión, la madrileña no se detiene demasiado en lo que pudiera haber sido ni en darle demasiadas vueltas a su trayectoria.

"A estas alturas ni me lo planteo. Yo ya he hecho mi carrera como he podido, nunca exactamente como he querido, porque nunca es así, pero muy agradecida de haber podido vivir de la actuación", zanja.

Fernández-Muro empezó "ya algo mayor", con aproximadamente 28 años, en una España que poco a poco comenzaba a abrirse al mundo y a dejar atrás la dictadura.

Siendo adolescente fue una de las numerosas 'fans' que acudió a la plaza de toros de Las Ventas a ver el concierto de The Beatles en Madrid e incluso el NO-DO franquista eligió su rostro como ejemplo de la juventud "rarita y enloquecida" que esperaba a los británicos en el aeropuerto de Barajas.

Comenzó a trabajar casi desde sus comienzos con los grandes de la industria. En 1978 obtuvo un papel en la película de Francisco Colomo '¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?' y un año más tarde participaría en 'Arrebato', de Iván Zulueta, cinta difícil de definir que se ha ganado a pulso la etiqueta de "de culto".

Como actriz secundaria actuó en filmes como 'La colmena', de Mario Camus; 'Laberinto de pasiones' o 'La ley del deseo', de Pedro Almodóvar; 'Volver a empezar', de José Luis Garci; o 'Pares y nones', de José Luis Cuerda.

Ya en los 90 estuvo a las órdenes de Berlanga en 'Todos a la cárcel' o de Álex de la Iglesia en 'La comunidad'.

Pero si en el cine su carrera ha sido meteórica, no se queda atrás en teatro, donde se ha codeado con grandes nombres como Nuria Espert, Miguel Narros o Adolfo Marsillach, llegando incluso a dirigir y producir dos obras teatrales; o en televisión, formando parte de series como 'Farmacia de guardia', 'Turno de oficio' o ya más recientes 'El fin de la comedia', 'Sin gluten' o 'Poquita fe'.

"He hecho de todo, porque siempre he pensado que esto es un oficio", argumenta, a la vez que recuerda que su generación fue de las primeras que comenzó a formarse en un momento en el que todavía se confundía arte con farándula.

"Antes te cogían porque te conocían de otros trabajos y con eso bastaba. Tenías una entrevista con el director y se hacía todo mucho más a tiro hecho", rememora. Ahora, señala, está todo "más profesionalizado", con rodajes "más exigentes", que a sus 75 años se le hacen "más cuesta arriba".

"El físico de ahora no es el mismo que el de hace 30 años. Además, ahora que estoy jubilada me permito más decir que no", admite.Para aceptar un papel, Fernández-Muro necesita que el guion le guste y que el personaje "tenga algo de enjundia". Y las oportunidades, dependen de "dónde te quiera colocar la industria".

Pertenecer a un rango de edad, "no parecer ni muy joven ni muy vieja" y encajar en un determinado tono sin que te encasillen, además de gustarle al director de turno son algunos de los requisitos o factores externos que Marta Fernández-Muro señala.

Uno de sus últimos trabajos, el de la madre del personaje de Raúl Cimas en 'Poquita fe', ha sido el que más alegrías ha traído a la actriz, que ha conectado de nuevo con un público joven que quizá no conocía su carrera pero que ahora incluso la para por la calle. EFE

(Recursos de archivo de la actriz Marta Fernández-Muro en EFEServicios: Referencia 8023020295, 8021898184 y otros)

