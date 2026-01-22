Los sindicatos de Renault presentan 56 medidas que la empresa ve "alejadas" de un acuerdo

Palencia, 22 ene (EFECOM).- Todos los sindicatos representados en Renault España han presentado de forma conjunta 56 medidas para la negociación del convenio colectivo, que la empresa considera "muy alejadas" de un posible acuerdo porque no responden a las necesidades reales para asegurar el futuro de las fábricas españolas.

La Dirección de la empresa y los sindicatos han mantenido este jueves la segunda reunión de la Comisión Negociadora del convenio colectivo, donde la representación de los trabajadores ha presentado un primer bloque de su plataforma conjunta para garantizar salarios justos y futuro laboral en Renault España, ha informado CCOO en un comunicado.

En la reunión, UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF han presentado 56 medidas para asegurar la estabilidad laboral, incrementar los salarios por encima del IPC, reducir progresivamente la jornada anual, mejorar pluses y días de antigüedad, y abordar aspectos relacionados con la movilidad interna, la desconexión digital y el empleo.

En concreto, plantean un convenio a tres años de vigencia (2026-2028) en el que exista un plan de futuro efectivo garantizando la continuidad de todos los centros de trabajo y en el que se aumenten los salarios tres puntos por encima del IPC cada año con cláusula de revisión salarial.

También solicitan que se reduzca la jornada laboral un día por año de vigencia, se aumente un 20 % el importe de todos los pluses y que se incrementen en dos días los días antigüedad.

La presentación completa de la plataforma se realizará en la próxima sesión de negociación prevista para el 12 de febrero.

La Dirección de Renault España ha asegurado en un comunicado que ha recogido las propuestas presentadas para su análisis.

Si bien, en una primera valoración, ha indicado que "recoge el enfoque de la propuesta con preocupación", al entender que las medidas presentadas por los sindicatos se encuentran demasiado alejadas de las necesidades que existen en la actualidad para las fábricas de Renault España.

También ha manifestado que presentará su plataforma en la próxima sesión de negociación.

Los sindicatos han señalado que su propuesta conjunta busca defender los derechos, mejorar las condiciones laborales y garantizar la continuidad de todos los centros de trabajo de la compañía.

Sergio García, delegado general de CCOO en Renault España, ha destacado que el interés de la plataforma es defender los intereses de todos los trabajadores por lo que se han centrado "en la recuperación salarial, la disminución de la jornada anual, el mantenimiento del empleo y la adjudicación de nuevos productos que garanticen el futuro de todos los centros de trabajo".

CCOO insiste en que cualquier acuerdo debe reconocer de manera justa el esfuerzo y la dedicación de todos los trabajadores y asegura que trabajará para conseguir un convenio que combine justicia salarial, seguridad laboral y garantías de futuro para todas las plantas de la compañía. EFECOM

