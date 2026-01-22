Espana agencias

Los reyes inauguran un Fitur de luto por la tragedia ferroviaria

Madrid, 22 ene (EFE).- Los reyes han inaugurado este jueves la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con un recorrido por diferentes pabellones que han finalizado en el de Andalucía, marcado por el luto y donde han firmado en el libro de condolencias instalado por el accidente de tren de Adamuz (Córdoba).

“Al visitar el pabellón de Andalucía de la 46ª edición de FITUR queremos dejar testimonio, en el libro de firmas, de nuestro dolor compartido con todos los españoles y visitantes a la feria ante la tragedia ferroviaria", han firmado Felipe VI y la reina Letizia en el tercer día del luto decretado por el grave accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo.

Los reyes, vestidos de luto, han sido acompañados en su recorrido por Fitur, que se abrió el miércoles, por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

A su llegada, han sido recibidos también por los presidentes de Galicia; Alfonso Rueda; de La Rioja, Gonzalo Capellán; de Murcia, Fernando López Miras; de Canarias, Fernando Clavijo; de Extremadura, María Guardiola; de Baleares, Marga Prohens, y el de Melilla, Juan José Imbroda.

Una visita que han comenzado por el proyecto de circuito semiurbano que en septiembre acogerá en Madrid el Gran Premio de España de Fórmula Uno, que ha inspirado también el estand de la Comunidad de Madrid y que evoca el trazado Madring.

Posteriormente, se han trasladado a Turespaña, donde han saludado a los consejeros de Turismo de las diferentes comunidades autónomas que se encuentran en esta feria y donde han conocido el tema principal de este estand, basado en el "trío de eclipses" que habrá en España en los próximos tres años.

En el pabellón de Europa los reyes han visitado Italia y Portugal y se han dirigido posteriormente al estand de México, país socio de esta edición.

Las ofertas turísticas de Canarias, País Vasco, Navarra y Extremadura han sido algunas de las que los reyes han podido conocer en su visita, en la que ha habido también un encuentro con varios ministros de turismo de diferentes países que han acudido a Madrid a esta importante cita, que reúne a 10.000 empresas de 161 países, 111 de ellos con representación oficial -10 más que en la pasada edición- y 967 expositores titulares. EFE

