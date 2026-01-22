Espana agencias

Los organizadores de los campamentos denunciados anuncian plazas para este año

Vitoria, 22 ene (EFE).- Los organizadores de los campamentos de Bernedo (Álava), denunciados en los tribunales por conductas contra la libertad sexual de menores participantes en los mismos, anuncian en su página web que este año también habrá colonias de verano en esa localidad con la apertura del periodo de inscripciones el próximo 1 de marzo.

En concreto, en su web recogen como en años precedentes que habrá campamentos tanto en Bernedo, como en las localidades navarras de Abaigar y Goñi en varios turnos en cada una de ellas. En el municipio alavés son cuatro los turnos anunciados, mientras que en los navarros son dos en cada uno de ellos.

Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, organizadora de estas actividades, explica en su web que el periodo de inscripción comienza el 1 de marzo y que el 15 de abril se conocerá la lista de admitidos.

Familias de niños y niñas participantes en las colonias presentaron el pasado año 21 denuncias por delitos relacionados contra la libertad por hechos que en algunos casos se remontan a 2013.

El Departamento vasco de Seguridad englobó estas denuncias "en las conductas de exhibicionismo, vejaciones, coacciones, provocación sexual, conductas contrarias a la integridad moral y agresión sexual".

Según algunas de las familias en ese campamento se obligaba a los chicos y chicas a compartir las duchas con los monitores sin tener en cuenta el sexo.

Por su parte, la Diputación alavesa inició un expedientete sancionador contra la asociación organizadora de los campamentos de Bernedo (Álava) por no comunicar la existencia de estas colonias y por no facilitar información sobre las mismas tras conocerse las denuncias de las familias.

El expediente se inició al amparo de la normativa vigente en materia de actividades juveniles e infantiles con pernocta y con menores de edad al considerar la institución foral que la organización pudo incurrir en dos inclumplimientos graves, uno de ellos la no comunicación de la celebración de estos campamentos, lo que le impidió su inspección.

La Diputación considera que la asociación responsable de las colonias también pudo incurrir en una falta administrativa por negarse a facilitar información requerida por la Diputación tras trascender los hechos al remitirse a la investigación penal abierta en los juzgados.

Tras conocer la intención de volver a celebrar estos campamentos, la Diputación de Álava ha remitido un requerimiento a los organizadores para que retiren la publicidad relativa a la edición de 2026 de su web.

En el requerimiento se le recuerda que hay un expediente administrativo en curso, así como el procedimiento que debe seguirse en la organización de este tipo de actividades según la normativa vigente en materia de actividades juveniles e infantiles con pernocta y con menores de edad.

Fuentes de la institución foral han señalado a EFE que los organizadores "están haciendo lo mismo que han hecho siempre y no han comunicado a Diputación" su intención de llevar a cabo este año también los campamentos. EFE

