Los maquinistas ven una "tormenta perfecta" ferroviaria y alertan de que se juegan la vida

Madrid, 22 ene (EFECOM).- El sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf denuncia una "tormenta perfecta" en el ferrocarril porque se invierte mucho en remodelar y construir nuevas infraestructuras, pero no se hace un mayor gasto de mantenimiento preventivo, y advierte de que se están jugando la vida y, en muchos casos, perdiéndola.

En declaraciones a EFE, el secretario general de Semaf, Diego Martín, ha abogado por un mayor desembolso en el mantenimiento preventivo de las infraestructuras, ya que es lo que realmente está fallando y ha alertado de que se encuentran cada vez más imperfecciones que tienen que reportar.

"El ferrocarril es seguro, pero los maquinistas se están jugando la vida y, en muchos casos, perdiéndola", lamenta Martín, que sostiene que el colectivo está "consternado", "preocupado" e "inquieto" porque "no es normal" que haya dos accidentes como los que se han registrado esta semana.

El sindicato lamenta que no se tomen medidas pese a los continuos reportes de avisos que mandan los maquinistas y cree que el accidente de Rodalies en el que perdió la vida un maquinista en prácticas se podría haber evitado puesto que ellos ya habían avisado de que esto podía pasar.

El sindicato Semaf denuncia que en los últimos 15 años se ha priorizado la construcción de nuevas líneas de alta velocidad y "se ha dejado de lado" la inversión en el ferrocarril de vía convencional, que al final es el que más viajeros mueve en España.

En este sentido, reclama un gasto "muchísimo mayor" en la vía convencional para mantener esos servicios donde se mueven millones de personas y no dejar de lado ninguna de las dos redes.

A la espera de que se determinen las causas concretas del accidente de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 43 personas, señala que una vez que se sepa lo que realmente pasó, vendrá la investigación judicial y la búsqueda de responsabilidades.

Respecto a la huelga que anunciaron ayer, el colectivo (7.000 maquinistas en España, más de 6.000 en Renfe y el resto en operadoras privadas) insiste en que su intención es que las cosas no sigan igua,l ya que dos accidentes graves con muertos en 48 horas no son casualidades y muestran alguna carencia y deficiencia en el sistema. EFECOM

