Espana agencias

Los animales abren la puerta al bienestar emocional de las personas mayores

Guardar

Javier G. Paradelo

Torrelavega (Cantabria), 22 ene (EFE).- Una 'golden retriever' de cinco años, de nombre Bali, es la protagonista de un programa de bienestar integral que busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores que conviven en residencias, a las que ayuda a interactuar y comunicarse entre ellas.

El programa, único de estas características en Cantabria, se encuadra en las denominadas Aulas Mémora, un proyecto nacional orientado a fomentar la autonomía, el envejecimiento saludable y el bienestar emocional de los mayores.

En 2025 se celebraron 475 Aulas Mémora en todo el país, con propuestas que van desde terapias alternativas hasta sesiones divulgativas y de sensibilización.

El director de la zona noroeste de la Fundación Mémora, Gonzalo Trugeda, recuerda a EFE que la entidad nació en 2016 a partir de la experiencia acumulada en la atención a familias en momentos de duelo, lo que les ha hecho ser conscientes de las dificultades que rodean al proceso final de la vida.

En Torrelavega (Cantabria), Bali ayuda a los residentes de la Fundación Asilo.

La actividad se realiza una vez al mes, durante cerca de una hora, y, en la actualidad, participan dos grupos de ocho residentes en cada uno, seleccionados en función de su interés por los animales y de criterios profesionales.

La técnico responsable de la intervención, Verónica González, explica a EFE que Bali se convierte para los mayores en un estímulo para que puedan interactuar, para que la comunicación sea más fluida e, incluso, para que personas que conviven a diario pero no se conocen, empiecen a relacionarse.

En este programa de bienestar psicosocial, la presencia de Bali en el asilo es un catalizador emocional, pues durante las sesiones los mayores juegan, acarician al animal y participan en actividades diseñadas para estimular la memoria, la comunicación y las capacidades sensoriales.

“Hay personas que están muy cerradas en su patología o en su mundo, especialmente en casos de demencia. El animal es un canal para poder conectar con ellas”, subraya Verónica Fernández.

Las sesiones siguen una estructura definida con una bienvenida, un recuerdo de la actividad anterior para activar la memoria evocativa, la presentación de la dinámica del día, el saludo inicial con el animal y un cierre en el que los participantes comparten qué les ha gustado y qué recuerdan de la experiencia.

“Normalmente son sesenta minutos, pero siempre nos cuesta despedirnos”, reconoce la técnico, quien añade que “la separación del mayor y el animal es difícil, porque se genera un vínculo muy especial”.

En cada sesión Bali es mucho más que una perra, se convierte “un puente hacia la memoria, la emoción y la dignidad en una etapa de la vida en la que cada estímulo cuenta”.

Aunque Bali es la imagen más visible del programa en Torrelavega, la intervención asistida con animales abarca también otros perfiles.

Verónica Fernández y su equipo trabajan de forma habitual con perros labradores y con animales de pequeño tamaño, como conejos y cobayas, cuya interacción ofrece estímulos distintos y generan otro tipo de relación, más suave y delicada, que también funciona muy bien con los residentes.

El vínculo que establecen los mayores con el animal favorece su autonomía personal y crea un ambiente en el que es más fácil trabajar con los participantes.

En esa etapa vital, muchas personas pueden sentirse desconectadas de su entorno y actividades como la terapia asistida con animales son esenciales para trabajar áreas clave y ralentizar el deterioro cognitivo, emocional o físico.

En Cantabria, la Fundación Asilo de Torrelavega ha sido el enclave elegido para desarrollar por primera vez estos talleres, con una terapia canina que genera recuerdos, ilusión y emociones que, desde un punto de vista terapéutico, mejoran la vida de las personas. EFE

jgp/mg/jlp

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Trabajo recuerda que hay hasta 4 días de permiso pagado ante meteorología adversa

Infobae

El servicio de Rodalies continúa paralizado por segundo día consecutivo en Cataluña

Infobae

El Nikkei sube un 1,73 % tras el preacuerdo de Trump sobre Groenlandia

Infobae

El IESE lanza un índice internacional de incertidumbre económica

Infobae

Detenido un hombre en Soria por lanzar una olla de agua hirviendo a su compañera de piso

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el servicio ferroviario continúa suspendido en Cataluña “por causas operativas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cada vez se paga más por los coches, pero meten más plástico y menos piezas de calidad”

Bernat Escolano, mecánico: “Estas 4 averías las puedes detectar sin tener ni idea de mecánica”

PP y Junts rompen la tregua política y ponen en el punto de mira a Óscar Puente por el “caos” en la gestión de los accidentes ferroviarios

Vigilar 3.974 kilómetros de AVE y 138 estaciones y oficinas: ADIF contrata 1.815 vigilantes, pero aún no ha adjudicado las nuevas plazas de seguridad de Andalucía y Extremadura

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 22 de enero

Los autónomos inmigrantes baten récord en España: 28.867 nuevas altas el año pasado, el 77% del total

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 21 enero 2026

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate