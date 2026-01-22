Liberan a un noruego secuestrado por la banda criminal sueca 'Dalen', con cuatro detenidos

Alicante, 22 ene (EFE).- La Policía Nacional ha liberado a un noruego secuestrado por la organización criminal sueca 'Dalen', que había pedido un rescate de 800.000 coronas noruegas y enviado vídeos a sus familiares donde era golpeado y amenazado con matarle si no pagaban, en una operación en la que han sido detenidos los cuatro supuestos autores en un aparcamiento de un centro comercial de Alicante.

La liberación se llevó a cabo en apenas tres días desde que se tuvo conocimiento del secuestro, sin que se llegase a pagar el rescate, y el ciudadano noruego, una vez puesto a salvo, fue trasladado a un centro médico para que fuera examinado, ya que presentaba numerosas lesiones en cara y tórax, según ha informado este jueves la Dirección General de la Policía en un comunicado.

En un primer momento, los detenidos secuestraron a los perros de la víctima con el fin de que pagase un rescate por ellos, pero, ante su negativa, le capturaron a él y enviaron vídeos a sus familiares donde era golpeado y amenazado por los secuestradores con matarle si no pagaban un rescate de unas 800.000 coronas noruegas.

La rápida intervención de los agentes permitió la localización y puesta a salvo de la víctima, así como la detención de cuatro personas en un aparcamiento de un centro comercial de Alicante.

Uno de los arrestados portaba la documentación de la víctima y otro el mismo calzado con el que pisaba la cabeza del secuestrado en las imágenes remitidas a la familia.

La investigación se inició cuando se recibió una comunicación, en el teléfono 24 horas existente en el grupo de secuestros y extorsiones de la Comisaría General de Policía Judicial, donde el oficial de enlace de Noruega en España informaba del secuestro de un ciudadano noruego en la provincia de Alicante por parte de la organización criminal sueca 'Dalen', presuntamente dedicada al tráfico de drogas y armas a nivel internacional.

Los agentes descubrieron que, inicialmente, habían robado los perros de la víctima solicitando un pago por su liberación, pero como no accedió, lo capturaron.

Los secuestradores contactaron con un familiar que vivía en Noruega y con un amigo afincado en Alicante, remitiéndoles imágenes y vídeos del secuestrado mientras que era golpeado y amenazado con matarle si no pagaban un rescate de unas 800.000 coronas noruegas.

Rápidamente, los negociadores realizaron las primeras averiguaciones, logrando controlar todas las comunicaciones y manejando los tiempos en la negociación, para conseguir, en apenas 72 horas, su liberación sin que se llegase a pagar su rescate

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de secuestro, robo con violencia e intimidación, lesiones y pertenencia a organización criminal, ingresando en prisión tres de ellos, según la nota de prensa. EFE

(vídeo)