Laura Torrado inaugura la exposición 'Ouroboros' en la Real Fábrica de Tapices

Madrid, 22 ene (EFE).- La fotógrafa y artista Laura Torrado ha inaugurado este jueves la tercera parte del proyecto expositivo 'Ouroboros', que acoge la Real Fábrica de Tapices (RFT), con el que establece un diálogo profundo entre creación contemporánea, patrimonio histórico, memoria, tiempo y tradición artesanal.

Producido por el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, 'Ouroboros' es una propuesta de gran complejidad que se despliega de manera simultánea en cuatro enclaves patrimoniales de excepción: el museo Esteban Vicente, la matedral de Segovia, la Real Fábrica de Cristales de La Granja y la Real Fábrica de Tapices.

A través de este recorrido múltiple y unitario, la obra de Laura Torrado ocupa un lugar central en la Real Fábrica, según explican desde la institución, ya que en este espacio se ha realizado una de las piezas más significativas de la muestra presente en la catedral de Segovia: 'Ungüentario', una alfombra de nudo turco diseñada por la propia artista.

'Ouroboros' representa la figura mítica de la serpiente que se muerde la cola, en la que principio y final se confunden.

La pieza está inspirada en el tapiz 'Ulises acepta los regalos de Alcinoo', de la colección de la RFT, tejida en sus telares de alto lizo. El proyecto pone de manifiesto un proceso creativo que se repliega sobre sí mismo y hace visible la continuidad entre pasado y presente, entre tradición y creación contemporánea.

Laura Torrado ha realizado en las instalaciones de la Real Fábrica de Tapices una serie de 'tableaux vivants', que se han materializado en fotografías de gran formato, que recrean, por un lado, el célebre cuadro 'Las Hilanderas' de Diego Velázquez (exhibido en las salas del Museo Esteban Vicente), y por otro, Moiras, figuras de la mitología clásica que encarnan el destino: tres mujeres que hilan, miden y cortan el tiempo de la vida, y cuyo imaginario dialoga de forma directa con la historia, los oficios y la carga simbólica del lugar. EFE

