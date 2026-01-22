Espana agencias

Las instituciones vascas entregan a los reyes un libro sobre la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria

El consejero vasco de Turismo, Javier Hurtado; la consejera de Justicia, María Jesús San José, y la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, han entregado este jueves a los reyes, durante la visita de estos al stand de Euskadi en Fitur, un ejemplar del libro 'La ciudad donde nunca pasa nada. Vitoria, 3 de marzo de 1976'.

El texto reconstruye los sucesos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa, cuando una intervención de la Policía Armada contra una asamblea de trabajadores provocó la muerte de cinco personas y más de un centenar de heridos.

La entrega de este libro se enmarca en la apuesta del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por poner en valor "el compromiso con los valores democráticos, los derechos humanos y la memoria histórica", en el 50º de esta matanza, por la que hasta el momento ninguna persona ha sido condenada.

El trabajo, realizado por Carlos Carnicero, ha servido como soporte al dictamen histórico realizado por la Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas del 3 de marzo de 1976, según ha explicado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Durante el encuentro, Hurtado ha subrayado la importancia de iniciativas culturales que, como esta publicación, "contribuyen a la reflexión y al conocimiento de la historia desde una perspectiva rigurosa".

MEMORIA Y VALORES

Estos trabajos --ha añadido-- también refuerzan "la imagen de Euskadi como un destino que ofrece mucho más que atractivos turísticos", al tratarse de "un territorio con identidad, memoria y valores".

Además, en el encuentro, y de la mano de la alcaldesa de la capital alavesa, también se ha entregado a los reyes el libro 'Vitoria-Gasteiz Capital', editado por el Ayuntamiento con fotografías de los lugares más emblemáticos de la capital de Euskadi, y realizado por el fotoperiodista Rafael Gutiérrez Garitano.

