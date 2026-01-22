Las bolsas europeas abren con alzas del 1 % tras retirar Trump la amenaza arancelaria a UE

Madrid, 22 ene (EFECOM).- Las bolsas europeas han abierto la sesión de este jueves al alza, con subidas en torno al 1 %, en reacción al anuncio hecho la víspera por el presidente de EE. UU., Donald Trump, acerca de un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y la retirada de la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

En la apertura de sesión, con el euro apreciándose un leve 0,06 % frente al dólar, pero cambiándose de nuevo por debajo de 1,17 unidades, en 1,169, la bolsa que más sube es la de París, el 1,17 %; seguida de Fráncfort, con el 1,05 %; Milán, con el 0,99 %; Madrid, con el 0,98 %; y Londres, con el 0,62 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, gana el 1,11 %.

Trump anunció este miércoles un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que será "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN"; y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

La Bolsa de EE. UU. terminó ayer con avances que superaron el 1 %, mientras que los futuros moderan hoy esas alzas al 0,14 % en el caso del Dow Jones Industriales, al 0,27 % para el S&P 500 y al 0,42 % para el Nasdaq.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió este jueves un 1,73 % impulsado por las tecnológicas y el sector de los semiconductores; el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 0,14 %; el parqué de Shenzhen se anotó el 0,5 %; y el Hang Seng de Hong Kong, a falta del cierre, avanza un 0,05 %.

En la agenda macroeconómica del día destaca en la eurozona la publicación del dato preliminar de enero de la confianza del consumidor, en el que no se esperan grandes cambios; y en EE. UU., el deflactor del consumo privado, el PCE general y subyacente, las peticiones semanales de desempleo y el PIB del tercer trimestre de 2025.

En España, se han publicado los resultados de Bankinter, que ganó, por primera vez en su historia, más de 1.000 millones de euros en 2025 sin extraordinarios, en concreto 1.090 millones, un 14,4 % más, gracias al crecimiento de la actividad comercial y a la diversificación de los ingresos.

El oro se deprecia un 0,03 % y la onza se encuentra en 4.836,39 dólares, mientras que la plata, con una subida del 1,60 %, se sitúa en 94,12 dólares.

El petróleo desciende: en el caso del Brent, de referencia en Europa, cae el 0,46 %, hasta los 64,95 dólares; y el de referencia en EE. UU., el West Texas Intermediate (WTI), el 0,31 %, hasta los 60,43 dólares el barril.

El bitcóin se deja el 0,41 %, hasta los 89.813,3 dólares. EFECOM

(Foto) (Vídeo)