Las automovilísticas alemanas rebotan en bolsa tras la distensión sobre Groenlandia

Fráncfort (Alemania), 22 ene (EFECOM).- Las compañías automovilísticas alemanas rebotaron este jueves en bolsa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara en Davos (Suiza) un "preacuerdo" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acerca de Groenlandia y dijera que no va a imponer aranceles.

Trump retiró sus amenazas de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

En el DAX 40, el selectivo de la Bolsa de Fráncfort, sólo dos títulos caían en los primeros compases de la negociación: el fabricante de armamento Rheinmetall (-2 %) y el fabricante de software para empresas SAP (-1,1 %).

Porsche SE, que agrupa las participaciones en el grupo Volkswagen y en el fabricante de deportivos, ganaba un 4 %, hasta 37,55 euros, el grupo Mercedes-Benz avanzaba un 3,2 %, hasta 59,60 euros, el fabricante de neumáticos Continental se apuntaba un 3,2 %, hasta 66,46 euros, y BMW lo hacía un 2,3 %, hasta 88,74 euros.

El grupo Volkswagen subía un 5,5 %, hasta 104,35 euros, después de haber adelantado la pasada noche las cifras de flujo de caja neto y de liquidez neta de 2025.

La compañía tuvo en 2025 en la división automovilística un flujo de caja neto de 6.000 millones de euros (5.000 millones de euros en 2024) y una liquidez neta de más de 34.000 millones de euros (31.000 millones de euros a finales de septiembre de 2025).

Estas cifras son mejores de lo que esperaba el mercado y de lo que había pronosticado la propia compañía porque ha gestionado mejor el capital y ha invertido menos de lo que preveía.

Volkswagen revisó en septiembre a la baja sus pronósticos y previó que no tendría flujo de caja neto en la división automovilística en 2025 y que obtendría una liquidez neta de 30.000 millones de euros debido a depreciaciones y costes porque Porsche quiere mantener los modelos con motor de combustión.

El grupo tuvo al cierre de 2024 una sólida posición de liquidez de la división de automoción, con 36.066 millones de euros.

Volkswagen publicará el balance de 2025 el próximo 10 de marzo. EFECOM