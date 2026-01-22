Laporta firmó una de las inversiones presuntamente fraudulentas por las que fue denunciado

Barcelona, 22 ene (EFE).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, firmó el contrato de compraventa de acciones de la persona inversora que le denunció por un presunto delito de estafa de 91.500 euros en 2016, al sentirse engañada por este y sus socios en dos operaciones financieras que finalmente resultaron fallidas.

Laporta negó la semana pasada ante el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona que investiga el caso haber firmado documento alguno relacionado con ambas inversiones.

Sin embargo, el abogado de la querellante, Pepe Oriola, depositó este martes ante el juzgado la copia de un contrato en el que aparece la firma de Joan Laporta y del que fuera su director general en el Barça, Joan Oliver, y que pertenece a una de esas operaciones presuntamente fraudulentas.

En dicho contrato, redactado en inglés y al que ha tenido acceso EFE, se acuerda la compra por parte de la querellante de acciones por valor de 54.000 euros de CSSB Limited, empresa radicada en Hong Kong y cuyo objeto era la creación de una academia de formación en China inspirada en La Masia del FC Barcelona. Y la firma de Laporta y Oliver aparece representando a la compañía.

Durante su declaración, Laporta se desvinculó de CSSB Limited, cuyo representante legal era Oliver, recordando que él sólo figuraba como administrador solidario de Core Store, aunque desempeñando un papel puramente formal y en ningún caso ejecutivo en la citada empresa.

En Core Store, esta sí radicada en España y que tenía un plan estratégico para promover el ascenso del Reus Deportiu Segunda División B a Segunda División, la denunciante invirtió otros 50.000 euros en concepto de préstamo y con un 6 % de interés.

De los 104.000 euros invertidos, la mujer sólo logró recuperar 12.500 euros, en agosto de 2024, tras diversas reclamaciones por los reiterados incumplimientos contractuales de ambas sociedades.

Por eso decidió interponer una querella por estafa en la que además de Laporta y Oliver aparecen el vicepresidente del FC Barcelona, Rafael Yuste, y el exdirectivo de la entidad Xavier Sala i Martín, todos ellos vinculados a las sociedades Core Store y CSSB Limited en el momento en el que se produjeron los hechos.

Joan Laporta tiene otros dos procedimientos abiertos por otras inversiones fallidas en el mismo proyecto, los tres llevados como acusación particular por Oriola, que pedirá para el presidente del Barça seis años de cárcel por un delito de estafa agravada en cada caso, si finalmente se llega a juicio. EFE