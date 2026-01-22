Espana agencias

La UD Las Palmas no da por cerrado el mercado de fichajes

Las Palmas de Gran Canaria, 22 ene (EFE).- El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha manifestado este jueves que aún podría haber novedades para el equipo amarillo en el mercado de fichajes, que se cerrará el próximo 2 de febrero, a pesar de que ya han llegado cuatro nuevos futbolistas y se han marchado tres.

Durante la presentación del acuerdo de patrocinio con Digi, el dirigente grancanario ha dicho que en la plantilla "puede haber algún cambio todavía", y no ha descartado, por ejemplo, la marcha de Milos Lukovic, delantero cedido por el Racing Club de Estrasburgo francés hasta final de temporada, sin opción de compra.

La llegada de fichajes ofensivos como Nicolás Benedetti, Estanis Pedrola, Iker Bravo y el japonés Taisei Miyashiro, así como la pérdida de protagonismo del propio Lukovic en las alineaciones de Luis García, han alimentado la duda sobre el futuro del joven ariete serbio.

Por otro lado, Ramírez ha reconocido que "nadie se esperaba" la goleada recibida el pasado domingo en Santander ante el Racing (4-1), y cree que "un mal día lo tiene cualquiera".

Además, ha recordado que el anterior ascenso a Primera División, en 2023, "perdimos por ese mismo resultado en Tenerife", por lo que confía en que se produzca el mismo desenlace en el presente curso.

En lo que respecta a renovaciones de futbolistas que terminarán contrato el próximo 30 de junio, el dirigente isleño ha dicho que irán hablando con ellos "con la tranquilidad y la paciencia necesaria", pero ahora mismo "no es lo más importante".

También se ha referido a la posible continuidad de Luis García en el banquillo isleño, y ha afirmado que el técnico asturiano "seguro que va a seguir porque va a lograr el objetivo", en referencia al ascenso a Primera División, condición para que se prolongue de forma automática su vinculación durante una temporada más. EFE

