La UD Las Palmas alcanza un acuerdo de patrocinio con Digi hasta 2027

Las Palmas de Gran Canaria, 22 ene (EFE).- La UD Las Palmas ha llegado a un acuerdo con el operador de telecomunicaciones Digi para que se convierta en nuevo patrocinador del equipo amarillo por lo que resta de la presente temporada y la siguiente.

El logotipo de la compañía aparecerá bajo el dorsal de las camisetas del primer equipo y de su filial, Las Palmas Atlético, hasta el término del curso 2026-2027, ocupando el espacio donde hasta ahora figuraba el de 'Islas Canarias', según se ha informado este jueves en una conferencia de prensa para detallar la alianza entre las dos entidades.

El presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, ha subrayado que llevaban "mucho tiempo" en conversaciones con Digi, "un patrocinador importante, muy conocido en la Liga, que llevan casi la mitad de los equipos ", y para el club es "un honor y un lujo" haber alcanzado este acuerdo, convirtiéndose así en uno de los ocho "patrocinadores importantes" de la entidad isleña.

"Estamos muy agradecidos y muy contentos, es una marca muy reconocida en el mundo del fútbol, que le da prestigio a la UD Las Palmas y a ellos también", ha añadido el dirigente grancanario.

Ramírez ha explicado que el anterior logotipo de 'Islas Canarias' desaparecerá de las camisetas porque, aunque mantienen la contraprestación económica que reciben del Gobierno de Canarias, a partir de ahora será a través de una subvención y no de patrocinio, "por lo que ya no tenemos que llevar la publicidad", y ese espacio que quedó vacante en las camisetas "lo hemos cubierto en un tiempo récord".

Por su parte, Daniel Campillo, responsable de comunicación y mercadotecnia de Digi, ha recalcado que para la compañía que representa es "un orgullo colaborar con un club histórico y emblemático como la UD Las Palmas", y confía en que este acuerdo, en principio por año y medio, sea solo el inicio "de una relación duradera", y que ambas entidades tengan "muchos éxitos de la mano". EFE

