La seguridad en infraestructuras de tren mejoraría con algoritmos de IA, según Siemens

Madrid, 22 ene (EFECOM).- La seguridad en las infraestructuras ferroviarias mejoraría con algoritmos de Inteligencia Artificial (IA), con sistemas entrenados que puedan responder "de inmediato", ha afirmado este jueves el presidente y consejero delegado de Siemens España, Fernando Silva.

En el Foro de la Nueva Economía, el directivo de una de las compañías europeas más importantes en la fabricación de trenes ha comentado sobre las causas de la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que "hay que esperar a que la investigación concluya".

"Son cuestiones muy técnicas", ha apostillado Silva, si bien ha recordado que en las infraestructuras críticas, como la ferroviaria, "la inercia de inversión es muy larga y hay que tener una política muy clara".

Para estos sucesos y accidentes ferroviarios, Silva ha destacado la "importancia de los datos" sobre este tipo de infraestructuras "para conocer con más detalle las causas de los accidentes".

"Hay que buscar cómo aprovechar los datos para mejorar la operación de las infraestructuras y su seguridad", ha agregado.

El consejero delegado de Siemens, cuyos trenes fueron los primeros en llegar, en Alta Velocidad, a la Expo de Sevilla'92, ha subrayado que la compañía germana "siempre ha estado" en el mercado ferroviario y pretende ser "un actor líder" también en España.

En el capítulo energético, y en concreto sobre las nucleares, Silva se ha mostrado partidario de "mantener un equilibrio" de tecnologías "para, por lo menos, gestionar la transición".

Ha señalado al respecto que las decisiones políticas en el ámbito energético "se tienen que ejecutar a lo largo de muchos años, para que no generen incertidumbre".

En relación con la IA industrial y su aplicación para generar valor en la economía, el directivo de Siemens ha adelantado que España "puede ser líder" en este ámbito.

Para conseguirlo, Silva ha insistido en evitar la hiperregulación, así como simplificar y agilizar la tramitación de permisos por parte de las administraciones.

Con respecto al reciente acuerdo comercial entre Europa y Mercosur, el consejero delegado de Siemens ha adoptado una postura ecléctica, pues ha calificado como "positivo tener un mercado más amplio" y, al tiempo, ha resaltado que, "en algunas situaciones, hay que defender el liderazgo" de la Unión Europea. EFECOM

EFE

