La Liga F guardará un minuto de silencio la próxima jornada en memoria víctimas accidentes

Madrid, 22 ene (EFE).- La Liga F anunció este jueves que al inicio de todos los partidos del próximo fin de semana, correspondientes a la jornada 17, se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos esta semana en las localidades de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

La iniciativa que secundarán de forma conjunta clubes, jugadoras y árbitras en todos los estadios de la competición será un gesto de homenaje y recuerdo a todos los afectados.

"Liga F y el fútbol femenino español se suman al luto colectivo, mostrando su cercanía y respeto hacia las víctimas y sus familias, y reafirmando el compromiso de la competición con los valores de solidaridad, empatía y unión en momentos especialmente difíciles", señaló el organismo. EFE

