La Generalitat contradice a Pimec y asegura que las ausencias laborales son retribuibles

Barcelona, 22 ene (EFECOM).- La directora general de Relaciones Laborales de la Generalitat, Núria Gilgado, ha asegurado este jueves que las ausencias laborales que se produzcan por no poder acudir hasta el lugar de trabajo por la paralización de Rodalies son retribuibles y no recuperables.

De esta forma, Gilgado ha contradicho a patronales como Pimec, que habían afirmado lo contrario, y ha insistido en que "si la persona tiene la imposibilidad de acceder a su lugar de trabajo, el artículo 37.3 G del Estatuto de los Trabajadores permite que se acojan al permiso retribuible y no recuperable de hasta cuatro días".

La responsable de la Generalitat ha subrayado que los trabajadores deberán justificar debidamente esta imposibilidad y ha recordado que Renfe y Rodalies ya están dando justificantes para que los trabajadores puedan acogerse a los permisos. EFECOM