La CEMAC acuerda medidas urgentes para enderezar la economía de África Central

Nairobi, 22 ene (EFECOM).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) acordaron este jueves una batería de medidas urgentes para estabilizar y reactivar la economía de la subregión, al término de una cumbre extraordinaria celebrada en Brazzaville, capital del Congo.

“La decisión de convocar esta cumbre extraordinaria de los jefes de Estado de la CEMAC se tomó con el objetivo de encontrar soluciones adecuadas a la situación económica, monetaria y financiera que atraviesa nuestra subregión”, afirmó el presidente de la República del Congo y presidente en ejercicio de la CEMAC, Denis Sassou Nguesso, durante la sesión de clausura.

Según el comunicado final, adoptado tras las deliberaciones a puerta cerrada en el Centro de Conferencias Internacional de Kitélé, en la periferia norte de Brazzaville, la conferencia exhortó a los Estados miembros a garantizar, a corto plazo, la coherencia entre las leyes de finanzas nacionales y los compromisos asumidos.

Esto es en particular con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como su compatibilidad con los objetivos de sostenibilidad de la deuda y de consolidación de la posición exterior a medio plazo.

Los jefes de Estado decidieron repatriar, en el plazo de una semana, los activos mantenidos fuera de la zona por los Estados y los ingresos de exportación de las empresas, especialmente las del sector extractivo, además de proseguir y concluir las negociaciones con las compañías de estas industrias para la repatriación del fondo de restauración de los sitios petroleros.

Asimismo, acordaron reforzar el papel del Banco de Desarrollo de los Estados de África Central en la financiación y la transformación estructural de las economías de la CEMAC, acelerar la aplicación de la estrategia comunitaria de sustitución de importaciones y sanear el sector bancario de la subregión.

Con el objetivo de mejorar el seguimiento de las reformas, la conferencia decidió reforzar la secretaría del Programa de Reformas Económicas y Financieras (PREF-CEMAC), que llevará a cabo misiones trimestrales de evaluación en los sectores responsables de la ejecución de las medidas.

Durante su intervención, Sassou Nguesso subrayó la urgencia de aplicar las decisiones adoptadas y aseguró que “deben aplicarse con urgencia medidas de recuperación en nuestros distintos Estados”, al tiempo que defendió la necesidad de consolidar los avances logrados con las reformas ya emprendidas.

El mandatario congoleño abogó además por una mayor diversificación de las economías de la subregión, una intensificación de la disciplina presupuestaria y un mayor impulso a las reformas estructurales en materia de gobernanza, clima de negocios e integración regional.

El presidente en ejercicio de la CEMAC cerró la cumbre con un mensaje de optimismo al afirmar que la organización “es un activo que debe preservarse y reforzarse” para superar las dificultades actuales y construir mejores perspectivas económicas y sociales para los países miembros y las poblaciones de África Central.

La cumbre se celebró en un contexto de creciente fragilidad económica en la subregión, marcada por la erosión de las reservas regionales de divisas —actualmente equivalentes a poco más de cuatro meses de importaciones— debido a la caída de los precios de las materias primas, principal fuente de ingresos externos para los países de África Central.

A ello se suma el aumento del gasto público y déficits presupuestarios que superan las normas comunitarias en países como Gabón, Chad y Guinea Ecuatorial, en un escenario agravado por importantes vencimientos de deuda previstos para este año. EFECOM

