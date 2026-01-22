Espana agencias

La Bolsa española sube el 1,06 % tras la apertura y recupera los 17.600 puntos

Madrid, 22 ene (EFECOM).- La Bolsa española sube el 1,06 % tras la apertura de este jueves y recupera los 17.600 puntos, animada por las menores tensiones comerciales y geopolíticas, después de que el presidente de EE. UU. Donald Trump, haya anunciado un preacuerdo sobre Groenlandia y haya retirado su amenaza arancelaria.

A las 9.15 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español, avanza ese 1,06 %, hasta los 17.623,5 puntos. Las ganancias del año son del 1,82 %.

Bankinter, que ha inaugurado hoy la presentación de los resultados de la banca en España y ha ganado por primera vez en su historia más de 1.000 millones de euros en 2025 sin extraordinarios, en concreto 1.090 millones, un 14,4 % más, ha abierto la jornada sin rumbo claro. A esta hora cotiza plano.

Sin ningún valor cotizando en negativo, Indra es el valor que menos avanza del IBEX 35, el 0,19 %. Por el contrario, Puig destaca al subir el 2,68 %; e IAG, el 2,07 %.

De los grandes valores, Telefónica suma el 1,67 %; Santander, el 1,63 %; BBVA, el 1,49 %; Repsol, el 1,15 %; Iberdrola, el 0,63 %; e Inditex, el 0,47 %.

La Bolsa española partía hoy de los 17.439,5 puntos, después de cerrar la víspera con una leve subida del 0,06 %, en una sesión negativa hasta la apertura de Wall Street, que abrió con importantes ganancias tras comparecer en el foro de Davos, Trump, que aseguró que no tomará Groenlandia por la fuerza.

Tras las declaraciones de Trump sobre Groenlandia, Wall Street subió. El Dow Jones de Industriales, el un 1,21 %; el S&P 500, el 1,16 %; y el índice Nasdaq, el 1,18 %.

Asimismo, recuerdan los analistas de Renta4, tras retirarse la amenaza de los nuevos aranceles a ocho países europeos previstos para el 1 de febrero provocó, además del giro al alza de las bolsas, una ligera apreciación del dólar, y la caída de la rentabilidad de la deuda americana.

A esta hora, los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan una apertura alcista, pero con ganancias más moderadas.

Tras las subidas en Estados Unidos, en Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, ha ganado el 1,73 %, mientras que el Hang Seng de Hong avanza un leve 0,08 %. La Bolsa de Shanghái se ha revalorizado el 0,14 %.

En Europa, con el euro al alza, a 1,169 dólares, las principales bolsas han arrancado la jornada con importantes alzas: París suma el 1,22 %; Fráncfort, el 1,20 %; Milán, el 1,03 %; y Londres, el 0,70 %.

En el plano macroeconómico, el mercado estará hoy pendiente de la publicación del PIB final del tercer trimestre en Estados Unidos y del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de noviembre, mientras que en Europa se conocerán las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE) y la confianza del consumidor.

En un contexto de menores tensiones geopoliticas y arancelarias, el oro y la plata se alejan de máximos. El precio del oro se sitúa en los 4.832,99 dólares tras subir el 0,03 %. La plata gana el 1,67 %, y cotiza en los 93,75 dólares.

El precio del barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, baja el 0,41 %, en los 64,98 dólares.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez alcanza el 3,272 %. EFE

(foto)(vídeo)

EFE

