Katz (FMI) advierte de que aún no está claro el recorrido de las criptomonedas

Davos (Suiza), 22 ene (EFECOM).- El subdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dan Katz, ha reconocido este jueves en el Foro de Davos que por lo que respecta a las transacciones en criptomonedas "todavía no sabemos hacia dónde vamos".

Durante su intervención en un panel sobre criptomonedas, Katz ha admitido que se trata de un mercado en expansión y cifras cada vez mayores, si bien las estimaciones de transacciones con estos instrumentos, 37 billones de dólares, "no son fiables".

En su opinión, en muchos casos estas operaciones con inteligencia artificial "son de ida y vuelta entre los mismos actores", por lo que tienen un efecto limitado en la actividad económica. EFECOM