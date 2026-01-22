JxCat ve posible una reunión entre Puigdemont y Junqueras: "Tienen que quedar en el día"

Terrassa (Barcelona), 22 ene (EFE).- El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha dado por hecho que se celebrará una reunión entre el presidente de Junts, Carles Puigdemont, y el de ERC, Oriol Junqueras: "Tienen que quedar en el día. Él (Junqueras) hizo la petición genérica. Supongo que se hará", ha dicho.

Turull se ha reunido este jueves en Terrassa (Barcelona) con el presidente de la patronal Cecot, Xavier Panés, para abordar la financiación autonómica, un encuentro al que también ha asistido el vicepresidente de JxCat Antoni Castellà y que será el primero de una serie que mantendrá Junts con los agentes económicos para explicar su posicionamiento sobre la financiación.

En declaraciones a la prensa al término de la reunión, Turull ha vuelto a tender la mano a ERC para hacer un frente común en el Congreso de los Diputados para defender el concierto económico para Cataluña, y ha dicho que la enmienda a la totalidad que presentará Junts a la ley irá en la línea de una propuesta a la que los republicanos ya votaron a favor en el Congreso de los Diputados.

El pasado 12 de enero, Junqueras reveló, en declaraciones a Catalunya Ràdio, que había "pedido cita" a Puigdemont para abordar el nuevo modelo de financiación, a lo que JxCat contestó rebajando la petición a un "tanteo vía mensaje privado" y diciendo que llegaba "tarde".

Preguntado hoy al respecto, Turull ha apuntado que Junqueras hizo "una petición genérica" y ha dado por hecho que se acabará produciendo este encuentro, si bien falta por concretar el día.

Además, ha revelado que el portavoz adjunto de JxCat en el Congreso, Josep Maria Cruset, y el propio Castellà se reunieron antes de Navidad con ERC para ofrecerles "ir a la una" en materia de financiación autonómica, al considerarlo un tema "troncal". EFE

