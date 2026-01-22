Junqueras censura al Govern por Rodalies: "Dan lecciones de gestión y quedan retratados"

Barcelona, 22 ene (EFECOM).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha arremetido este jueves contra el Govern por el corte de la circulación en Rodalies, que hoy se mantiene por segundo día consecutivo: "El gobierno de aquellos que dan lecciones de gestión ahora queda retratado".

El servicio de Rodalies y Regionales continúa paralizado en Cataluña por segundo día consecutivo, a pesar de que el Govern anunció ayer que volvería a funcionar a partir de las 6:00 horas de esta mañana.

En un mensaje en la red social X, Junqueras ha recriminado que el gobierno catalán anunciara que hoy se restablecería la circulación "y, en cambio, el servicio sigue detenido y más de 400.000 ciudadanos están ahora sin alternativa".

Más allá de reprochar la gestión del Govern, el líder de ERC ha vuelto a reivindicar el traspaso de Rodalies: "Avanzar hacia la gobernanza de Cercanías es imprescindible. Por eso luchamos todos los días para que esto sea posible". EFECOM